“Uno dei punti del mio mandato sarà quello di provare a portare il futsal ai Giochi Olimpici. Abbiamo oltre 4 milioni di praticanti, dobbiamo saperci far riconoscere, valorizzarci per dare al futsal la giusta dimensione. Una giornata che ci rappresenta, ringrazio tutti”. Con queste parole il presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini ha aperto qualche giorno fa la stagione 2021/2022 del futsal italiano, ma non solo.

L’obiettivo è quindi quello di arrivare alla ribalta a Cinque Cerchi magari con un torneo che possa in un primo momento affiancarsi a quello del calcio a 11 per poi progressivamente sostituirlo. Ma andiamo a vedere i pro e i contro di una cosa che se si verificasse avrebbe del clamoroso.

PRO

Un torneo meno lungo, con meno atleti da convocare e più spendibile

Incastrare un torneo come quello del futsal all’interno della programmazione olimpica sarebbe cosa facile. Inoltre da calcio a 11 a calcio a 5, giocoforza, andrebbero a calare il numero degli atleti coinvolti e questo porterebbe a una diminuzione del numero complessivo di interpreti coinvolti.

L’alto livello

Il calcio a 11 alle Olimpiadi, almeno al maschile, porta tre fuori quota e rose composte solo da Under 23. Nel futsal invece, senza ombra di dubbio, tutte le squadre partecipanti porterebbero alla kermesse a Cinque Cerchi i loro migliori interpreti.

Highlights spettacolari

Partite della durata di 40′ da potersi godere in rapida successione nel corso di dieci/dodici giorni consecutivi con giocate e gol spettacolari che potrebbero entrare nell’immaginario collettivo: quello che, in un certo senso, il CIO sta cercando anche con sport individuali.

Il “test” delle Olimpiadi Giovanili

Il futsal il suo debutto a Cinque Cerchi l’ha già fatto, anche se non nei Giochi Olimpici dei “Big”. A Buenos Aires nel 2018 il calcio a 5 fu provato, con ottimi risultati, alle Olimpiadi Giovanili, chissà che questo non possa essere un ulteriore buon viatico.

CONTRO

Il movimento femminile

In questo momento il calcio femminile mondiale vive il suo momento di splendore più alto, anche perché le nazionali di ogni singolo Paese partecipano a tutte le competizioni internazionali con le loro giocatrici migliori. Di contro il futsal, non ha ancora sviluppato un settore in “rosa” di così alto livello e popolarità e questo, vista la giusta e doverosa attenzione che si sta riservando allo sport femminile, potrebbe essere un problema non da poco.

Foto: Divisione Calcio a 5