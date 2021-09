Golf, riparte la nuova stagione del PGA Tour con il Fortinet Championship 2021

Dopo una sola settimana di stop, la stagione del PGA Tour 2021-2022 è già pronta ad aprire i battenti con il primo evento del nuovo calendario, il Fortinet Championship 2021, che come di consueto si disputerà a Napa (California). Mentre tutta l’attenzione è rivolta verso la prossima settimana, quando a Whistling Straits sarà di scena la Ryder Cup 2021, c’è ancora un weekend di golf tutto da vivere.

In questo evento il padrone di casa Brendan Steele è stato assolutamente dominante nel corso degli anni. Il californiano ha infatti vinto nel 2016 e nel 2017 al Silverado Resort & Spa due dei tre titoli della carriera e dunque non può essere escluso dal novero dei favoriti anche per l’edizione 2021, che prenderà il via giovedì 16 settembre.

Naturalmente però il ruolo di favoritissimo spetta al numero 1 del mondo Jon Rahm, con lo spagnolo che ha deciso di ultimare la sua preparazione prima di vestire la maglia dell’Europa nell’evento a squadre contro gli USA della settimana prossima. Nonostante la delusione per non essere riuscito a vincere i playoff della FedEx Cup, Rahm è il giocatore complessivamente più in forma del 2021 ed è pronto a vincere contro un field di media caratura.

Buone possibilità sono attribuite anche agli altri due americani Webb Simpson e Kevin Na ed al campione del Masters Hideki Matsuyama. In particolare gli occhi saranno puntati proprio su Na, cinque volte campione del PGA Tour ed in uscita da una sensazionale stagione, culminata con il terzo posto al Tour Championship. Non ci saranno azzurri al via.

Foto: LaPresse