Ginnastica artistica, ritorna il touch warm-up. La decisione ufficiale della FIG, il rientro già ai Mondiali 2021

Ora è davvero ufficiale. La ginnastica artistica ritorna sui suoi passi, com’è giusto che sia quando una novità regolamentare si rivela fallimentare. Il Consiglio della FIG ha infatti approvato la proposta effettuata un mese fa dal Comitato Esecutivo: reintrodurre il touch warm-up in occasione delle Finali di Specialità nei vari eventi internazionali. Il riscaldamento all’attrezzo era stato cancellato nelle ultime tre stagioni, generando una serie di lamentele da parte di atleti e allenatori: vietare la possibilità di testare i materiali per qualche minuto prima della gara non era mai stato digerito dai protagonisti.

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 era giunta la classica goccia che fa traboccare il vaso: nell’evento più importante dell’ultimo lustro, infatti, si erano registrati alcuni errori causati probabilmente dal mancato riscaldamento prima degli atti conclusivi. Il provvedimento è entrato in vigore in maniera istantanea, dunque lo vedremo all’opera già nelle prossime gare e dunque il touch warm-up farà il suo grande ritorno in occasione dei Mondiali 2021, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre.

Ricordiamo che il touch warm-up era stato tolto per motivi televisivi e che era invece garantito nell’all-around e nella gara a squadre.

Foto: Lapresse