Filippo Ganna si è confermato Campione del Mondo a cronometro, grazie a una prova spettacolare inscenata domenica pomeriggio nelle Fiandre. Il piemontese ha conquistato il secondo titolo iridato consecutivo, sconfiggendo i belgi Wout van Aert e Remco Evenepoel di fronte al proprio pubblico. Maestosa apoteosi per quello che al momento è l’uomo più rappresentativo del ciclismo tricolore e che domani cercherà di vincere un’altra medaglia d’oro ai Mondiali, visto che sarà impegnato nelle crono-staffetta mista. Sul trionfo di due giorni fa c’è anche la firma di Fausto Pinarello, il Presidente della nota azienda di biciclette che fornisce i mezzi al 25enne.

A spiegare i dettagli di “Bolide” (così è nominata la bicicletta di Filippo Ganna) è stato proprio il signor Pinarello in un’intervista concessa a Tuttosport: “Si guida bene. Può sembrare banale, ma non lo è. E poi l’aerodinamica è eccellente: non solo il telaio, ma manubrio, ruote e ogni componente è studiata in funzione della posizione di Pippo in sella“. A fare parlare è il prezzo di questa bicicletta, unica nel suo genere: “Il manubrio arriva a costare quanto il solo telaio: oltre 10.000 euro“. E quindi il prezzo totale? “A seconda degli altri pezzi, si oscilla tra i 25.000 e i 30.000 euro“. Una cifra che non è certamente per tutte le tasche e infatti si vendono circa 200 modelli all’anno, 500 per la versione da triathlon.

Dettagli importanti sul tanto costoso manubrio: “Realizzato in titanio sinterizzato in 3D. Partiamo dalla polvere di titanio e poi, elaborando i dati della galleria del vento, viene modellato su misura per le braccia di pippo“. E promette che in 8-10 mesi potranno realizzare la bicicletta perfetta per tentare il Record dell’Ora.

Foto: Lapresse