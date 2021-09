F1, promossi e bocciati GP Olanda: Verstappen perfetto a Zandvoort, Bottas mette in difficoltà Hamilton

Si è chiusa a Zandvoort la tredicesima tappa del Mondiale di F1 2021. Il tracciato olandese non ha deluso le attese, una location promossa da tutti i piloti e dagli addetti ai lavori che hanno considerato oltremodo spettacolare i sali e scendi e le particolari paraboliche.

Il primo tra i ‘promossi’ è senza dubbio il beniamino di casa. Max Verstappen ha dato spettacolo ieri imponendo un passo incredibile sin dallo spegnimento dei semafori. La superiorità della Red Bull #33 è stata impressionante e già dalle qualifiche si poteva ipotizzare il risultato finale.

Lewis Hamilton, il secondo dei promossi, non ha potuto fare altro che inchinarsi a ‘Super Max’ che si prepara al round a Monza da leader del campionato. L’alfiere della Mercedes ha alzato bandiera bianca con una squadra che si è mostrata consapevole di non poter lottare ad armi pari con le monoposto austriache.

Quarto posto molto importante per Pierre Gasly. Il vincitore del GP d’Italia 2020 riporta l’AlphaTauri nella Top5 respingendo gli attacchi della Ferrari che con Charles Leclerc ha provato a concludere a ridosso del podio. Nulla da fare per il monegasco che si è dovuto piegare al francese che spera ancora un posto in Red Bull. Sognare non costa nulla, ma la realtà sembra ben differente.

Fernando Alonso gioca d’esperienza a Zandvoort con dei bei sorpassi che gli permettono di chiudere in sesta piazza dopo una bella lotta con il connazionale Carlos Sainz (Ferrari) negli ultimi chilometri dell’evento. Lo spagnolo di Alpine si conferma nella parte alta della classifica, un risultato positivo in vista della sfida in Lombardia.

Bocciatura in Olanda per Valtteri Bottas (Mercedes). Il finnico, chiamato ad aiutare Hamilton, non è riuscito a svolgere la sua mansione contro Verstappen nelle fasi iniziali, mentre successivamente ha deciso di togliere il giro veloce al teammate. È stato un errore della squadra oppure abbiamo assistito ad uno sgarbo da parte di un pilota pronto a lasciare il costruttore teutonico al termine della stagione?

McLaren ed Aston Martin ‘scappano’ da Zandvoort con l’obiettivo di dimenticare un fine settimana negativo. Il britannico Lando Norris e l’australiano Daniel Ricciardo cedono alla Ferrari dei punti preziosi nel campionato costruttori. Sono attualmente 169 le lunghezze del marchio di Woking contro le 165.5 della Rossa.

Assente dalla Top10 l’Aston Martin che ha iniziato male l’avventura olandese con dei problemi sulla vettura del tedesco Sebastian Vettel già nella FP1. Il quattro volte campione del mondo termina tredicesimo il round di ieri alle spalle del canadese Lance Stroll.

Foto: LaPresse