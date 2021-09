F1, orario gara 5 settembre: programma GP Olanda, tv, streaming, guida Sky e TV8

Tutto è pronto a Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda, tredicesima tappa del Mondiale F1 2021. Lo spettacolo è assicurato in una pista che non è presente nel calendario della massima formula dal 1985.

L’impianto è stato totalmente ristrutturato e riconfigurato per avere i requisiti minimi per ospitare la massima formula. Occhi puntati principalmente sul padrone di casa Max Verstappen (Red Bull) che ha chiuso al primo posto l’assurdo evento di Spa-Francorchamps (Belgio) di settimana scorsa.

L’olandese si presenta a Zandvoort con in seconda piazza nel Mondiale con 3 punti di ritardo sull’inglese Lewis Hamilton (Mercedes). Terzo posto al momento per Lando Norris (McLaren) con 113 punti davanti al finnico Valtteri Bottas (Mercedes), fermo a 108.

Occhi puntati sulle Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz sono chiamati ad un buon risultato alla vigilia della tappa di Monza. Ricordiamo infatti che tra meno di una settimana il ‘Circus’ si sposterà nel Bel Paese per il tradizionale evento nel tempio della velocità.

Il Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) ed in streaming su SkyGO e NowTV. TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) proporrà come sempre la differita della competizione, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente su quello che accadrà da Zandvoort con la Diretta Live.

Programma GP Olanda F1 2021

Programmazione Sky Sport

Domenica 5 settembre

Gara ore 15.00

Programmazione TV8 (Differita)

Domenica 05 settembre

Gara – Ore 18.30 (Differita)

Dove seguire GP Olanda F1 2021

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse