Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Sochi, ricavato dal Villaggio Olimpico dei Giochi invernali 2014, si partirà con le prime due sessioni di prove libere che ci aiuteranno a capire i valori in pista.

La giornata scatterà alle ore 10.30 italiane per la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 14.00 si passerà alla FP2. Cosa dovremo attenderci dal primo assaggio sul tracciato russo? Sulla carta la Mercedes sembra favorita nella prima parte, dove occorre maggiore potenza e conduzione di curva, mentre la Red Bull potrebbe prevalere nel T3, ricco di curve lente ed a angolo retto, nelle quali la trazione della RB16B potrebbe fare la differenza. Tra prove di time attack e simulazioni di passo gara, chi sarà il primo della classe tra Max Verstappen (che avrà 3 posizioni di penalità in griglia) e Lewis Hamilton?

IN TV – Il venerdì del Gran Premio di Russia sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non saranno disponibili le differite delle prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTv, mentre OA Sport, come sempre, vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo di Sochi.

PROGRAMMA GP RUSSIA 2021 – F1

Venerdì 24 settembre

Ore 10.30-11.30 Prove libere 1

Ore 14.00-15.00 Prove libere 2

Repliche FP2 su Sky Sport F1: ore 18.45, 20.30, 22.15 e 00.00

