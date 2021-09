F1, GP Russia 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 24 settembre

Dopo un weekend di riposo, la Formula 1 fa tappa a Sochi da venerdì 24 a domenica 26 settembre per il Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento della stagione. Si parte domani con le prime due sessioni di prove libere, in cui team e piloti raccoglieranno dati preziosi in vista delle qualifiche e della gara.

Mercedes è imbattuta in Russia nell’era ibrida, di conseguenza Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono i grandi favoriti per il successo anche grazie alla penalità di 3 posizioni che Max Verstappen dovrà scontare sulla griglia di partenza in seguito all’incidente di Monza con il sette volte campione del mondo.

Le prove libere del venerdì di Sochi verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre non è prevista la copertura televisiva in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento al quindicesimo GP della stagione.

Di seguito la programmazione televisiva completa delle prove libere odierne per il GP Russia 2021:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP RUSSIA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 24 settembre

ore 9.05-9.50, F3, Prove libere, diretta

ore 10.30-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.40, F2, Prove libere, diretta

ore 14.00-15.00, F1, Prove libere 2, diretta

ore 15.25-15.55, F3, Qualifiche, diretta

ore 16.20-16.50, F2, Qualifiche, diretta

Foto: Lapresse