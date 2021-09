F1, GP Italia 2021: programma, orari e tv. Si corre a Monza tra una settimana con il pubblico!

La Formula Uno ha appena archiviato il Gran Premio d’Olanda, ma dopo la lunga pausa estiva ci sono tante energie da spendere. Dunque settimana prossima si correrà ancora! Il quattordicesimo atto del Mondiale sarà molto significativo, poiché andrà in scena nel tempio della velocità. Infatti il 12 settembre a Monza si disputerà il Gran Premio d’Italia, autentica istituzione della F1, non essendo mai mancato dal calendario, neppure nell’anno del Covid.

Al riguardo fa piacere sottolineare come si tornerà ad avere il pubblico. Certo, gli spalti potranno essere riempiti “solo” al 50% della capienza, ma si tratta di un passo verso la normalità dopo l’edizione a porte chiuse del 2020. Potrà accedere all’autodromo chi è in possesso del green pass, chi ha sostenuto un tampone molecolare negativo nell’imminenza dell’evento e chi è guarito dal Covid.

Va inoltre rimarcato come si assisterà alla seconda sprint race dell’anno dopo quella di Silverstone. La scelta di posizionare la qualifica sprint a Monza può avere il suo senso, in quanto di recente ci sono state polemiche in merito al fatto che nessuno volesse concedere la propria scia agli avversari, generando spettacoli penosi come quello del 2019. Avremo pertanto orari inusuali, poiché la sessione per stabilire la griglia della qualifica sprint sarà nel tardo pomeriggio di venerdì. Dunque come seguire l’intenso GP d’Italia in TV?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta della qualifica sprint e della gara. Al momento non è prevista la copertura delle qualifiche alle qualifiche del venerdì. Sicuramente non vi sarà alcuna copertura gratis e in chiaro delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201) dove sarà proposta ogni singola sessione in programma.

STREAMING – Il Gran Premio d’Italia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita delle qualifiche e dalla gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP ITALIA F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1

Ore 18.00-19.00 Qualifiche

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 12.00-13.00 Prove libere 2

Ore 16.30-17.00 Sprint Race

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 15.00 Gara

Foto: La Presse