Oggi domenica 12 settembre (ore 15.00) si disputa il GP di Italia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Si preannuncia una gara decisamente spettacolare ed emozionante, su un tracciato estremamente veloce e ricco di storia. La griglia di partenza è stata definita dalle sprint race di ieri, si gareggerà sull’asciutto in condizioni decisamente ottimali.

Max Verstappen scatterà dalla pole position e punterà a vincere, in modo da allungare in testa alla classifica del campionato dove al momento ha un vantaggio di cinque lunghezze su Lewis Hamilton. L’alfiere della Mercedes partirà dalla quarta piazzola, dunque sarà chiamato alla rimonta e a sorpassare le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris per provare a sfidare l’olandese. Le due Ferrari partiranno in terza fila: Charles Leclerc e Carlos Sainz sono rispettivamente quinto e sesto, proveranno a tirare fuori il massimo. Valtteri Bottas, vincitore ieri della sprint race, dovrà rimontare dall’ultima posizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Italia 2021, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv oltre che su tv8.it, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GP ITALIA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 12 SETTEMBRE:

15.00 GP Italia 2021

GP ITALIA F1 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Gara in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e SkySport 4K (213).

Gara in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite).

Gara in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Gara in diretta streaming, gratis per tutti, su tv8.it.

Gara in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara in replica su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.00, 22.00, 00.30 e nel rullo notturno.

