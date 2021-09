Equitazione, Global Champions Tour Roma I 2021: quattordicesimo Emanuele Gaudiano

Nella tappa di Roma I, al Circo Massimo, la dodicesima del Global Champions Tour di equitazione vi sono undici netti nel tempo, sette replicati al jump-off: vince la svedese Malin Baryard-Johnsson su H&M Indiana, che chiude in 36.74 e supera il tedesco Christian Ahlmann su Mandato van de Neerheide, il quale è secondo in 37.82, ed il neerlandese Harrie Smolders su Monaco, terzo in 37.89.

Così gli italiani: quattordicesimo Emanuele Gaudiano su Nikolaj de Music con 4 penalità in 76.17, quindicesimo Alberto Zorzi su Clarina con 4 penalità in 77.04, ventiduesima Francesca Ciriesi su Cape Coral con 12 penalità in 77.12, ritirato Piergiorgio Bucci su Casago.

Nella classifica generale individuale dopo dodici tappe su quindici resta in testa l’australiana Edwina Tops-Alexander, che rimane a quota 214 punti, mentre diventano cinque gli azzurri in classifica: Alberto Zorzi è nono con 168 punti, Emanuele Gaudiano è 46° con 69, Lorenzo De Luca è 72° con 37, Francesca Ciriesi è 124ma con 15, Piergiorgio Bucci è 136° con 9.5.

Foto: LM / Giancarlo Dalla Riva