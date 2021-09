Jannik Sinner e la prima volta al terzo turno degli US Open 2021. Il ventenne altoatesino prosegue la propria avventura a New York, dopo aver sconfitto nell’ordine l’australiano Max Purcell e l’americano Zachary Svajda. A leggere i nomi, avversari non certo da far tremare i polsi, ma specialmente il 18enne statunitense è andato ben oltre il suo livello già evidenziato precedentemente e per Jannik la vittoria è stata degna di nota.

Riscontri che hanno permesso all’azzurro di rafforzare la sua top-10 (decimo posto) nella Race, ovvero la classifica di rendimento del 2021 qualificante per le ATP Finals di Torino e premiante in questo caso i primi otto delle graduatoria. Il torneo di fine anno è un obiettivo e non una chimera per il ragazzo allenato da Riccardo Piatti e, sicuramente, le eliminazioni al 2° turno di Casper Ruud e di Hubert Hurkacz (per mano di Andreas Seppi) male non fanno.

Di seguito la graduatoria aggiornata:

CLASSIFICA ATP RACE

1 Novak Djokovic (SRB) 7260 *

2 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5470*

3 Daniil Medvedev (RUS) 4470 *

4 Alexander Zverev (GER) 4285*

5 Andrey Rublev (RUS) 4285*

6 Matteo Berrettini (ITA) 3685*

7 Rafael Nadal (ESP) 2985*

8 Casper Ruud (NOR) 2675*

9 Hubert Hurkacz (POL) 2505

10 Jannik Sinner (ITA) 2165

*Qualificati alle ATP Finals

Sinner ha dunque la possibilità di guadagnare qualcosa nei confronti dei tennisti eliminati a New York. Allo stato attuale delle cose il gap di Jannik è di 510 punti nei confronti dello scandinavo e di 340 rispetto al polacco. E’ chiaro che in questo ragionamento sia escluso Rafael Nadal dal momento che lo spagnolo ha già dichiarato che non sarà al via di alcun torneo nel 2021 a causa dei suoi problemi al piede sinistro.

Pertanto, la corsa per Torino alle spalle di Matteo Berrettini si fa appassionante, tenendo conto che il romano è anch’egli al terzo turno e ha l’occasione di rafforzare la propria posizione. Sinner, da par suo, ambisce alla seconda settimana dello Slam americano, dovendosi confrontare nel terzo round contro il francese Gael Monfils e successivamente negli ottavi di finale contro Sascha Zverev molto probabilmente. Due match complicati. In caso di qualificazione agli ottavi Jannik, l’azzurro si porterebbe a quota 2255 punti e accorcerebbe ancor di più le distanze rispetto ai chi lo precede ed è out nel Major.

Non resta che attendere dunque i prossimi risultati sul cemento degli States.

Foto: LaPresse