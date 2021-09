L’avventura di Cordiano Dagnoni alla guida della FCI è iniziata nel migliore dei modi. Durante i primi mesi di presidenza del lombardo, infatti, il pedale azzurro ha conquistato un oro e un bronzo alle Olimpiadi, svariati titoli Europei e il Mondiale maschile Elite a cronometro. Tuttavia, Dagnoni ha fatto discutere parecchio gli appassionati per la sua decisione di sostituire l’attuale CT della nazionale maschile Davide Cassani.

Queste le dichiarazioni rilasciate oggi, in conferenza stampa, da Cordiano Dagnoni sul futuro di Davide Cassani: “Credo che ci sia stato un fraintendimento a livello di comunicazione. Non è mai stata nelle mie intenzioni fare a meno di Davide. Quello che è nel mio progetto è di poter avere un Davide Cassani sfruttato al meglio per quelle che sono le sue caratteristiche, attitudini, capacità. Sappiamo che è stato molto prezioso anche per promozione e sviluppo del ciclismo, pertanto la mia idea è che nell’organigramma sia inserito nella parte dirigenziale e commerciale, parlando come se la Federazione fosse un’azienda. Un ruolo di assoluto rispetto e che possa darmi un grande contributo. Auspico un confronto con lui per la scelta del prossimo ct, mi piacerebbbe avere un annuncio ufficiale e una sorta di passaggio di consegne, con Cassani che prenda un ruolo da dirigente e un tecnico che prenda il suo posto“.

Queste le dichirazioni rilasciate, invece, da Cordiano Dagnoni sul nuovo CT: “Ho ascoltato tutti, quelli che ho pensato di convocare e quelli che si sono autoconvocati e devo dire che sono stati parecchi. La riflessione è su tre nomi? Nì, la scelta è basata sul profilo. Alcuni hanno un profilo più rappresentativo e meno tecnico, e viceversa. Sulla base di questo sto facendo delle valutazioni, anche con Cassani”.

Foto: Lapresse