Canoa, Campionati del mondo U23/Junior, sei azzurri già in finale dopo la prima giornata

Agli archivi la prima giornata dei campionati del mondo di canoa velocità U23/Juniores di scena a Montemor-o-Velho, in Portogallo. Giornata di batterie e semifinali in cui tanti equipaggi azzurri sono stati protagonisti.

UNDER23

Samuele Burgo sfiora il successo nella semifinale nel K1 1000: tre in diciotto centesimi, vince l’ungherese Kos e al terzo posto il serbo Zdelar, ma tutti e tre passano in finale. Gabriele Casadei e Mykola Vykhodtsev vanno in carrozza nella finale del C2 1000 grazie al successo nella prima batteria.

Giulio Bernocchi e Luca Meneguolo sono estromessi dalla finale del K2 1000 per 43 centesimi: solo quarto posto alle spalle del duo ceco Sobisek-Brabek. Sara Vesentini si deve invece accontentare della finale B dopo il sesto posto nella semifinale, a cinque secondi e mezzo dal terzo posto della svedese Andersson.

JUNIORES

Sara Del Gratta è in finale nel K1 500: quarto posto nella batteria iniziale, terza nella semifinale del pomeriggio battendo la portoghese Joana Ramos di 4 decimi. Nel 200 invece dovrà passare per le semifinali. Avanzano anche Alessandro Chiello e Filippo Poschetto in finale A: il terzo posto nella loro batteria può bastare. Bene anche Achille Spadacini, secondo nella semifinale del K1 1000 dietro al tedesco Jan Graf, ma basta per accedere all’ultimo atto. Avanza anche Matteo Bazzano, vittorioso nella batteria del K1 200.

Niente finale anche per Clarissa Farina, settima nella semifinale del C1 500. Francesca Vigorito e Michela Di Santo rimangono fuori dalla finale del C2 500, arrivate quarte a meno di un secondo dal terzo e ultimo posto utile per passare delle portoghesi Resende-Pereira. In semifinale la coppia Farina-Di Santo nel C2 200, Gabriele Duchini e Luca Gasparini invece mancano la finale nel K2 1000 dopo aver chiuso la semifinale al quinto posto.

Foto: Pier Colombo