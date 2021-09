Calcio, Tammy Abraham regala alla Roma 3 punti cruciali nel posticipo della quinta giornata di Serie A

La Roma si riscatta prontamente dopo il k.o. di Verona e porta a casa una vittoria molto importante all’Olimpico, sconfiggendo per 1-0 l’Udinese nell’ultimo posticipo valevole per la quinta giornata della Serie A 2021-2022 di calcio maschile.

Terzo successo consecutivo casalingo in campionato per la banda di Josè Mourinho, che risponde alle altre big e conserva il quarto posto in classifica a quota 12 punti. I giallorossi accusano un gap di 3 punti dalla capolista Napoli e di una sola lunghezza nei confronti di Milan e Inter.

Secondo stop di seguito in Serie A per l’Udinese di Luca Gotti, fermo dunque a 7 punti grazie all’ottimo rendimento dei primi tre turni. I friulano, nonostante la sconfitta odierna, resistono nella parte sinistra della classifica in decima piazza, a +4 sulla zona retrocessione.

Decisivo il gol firmato da Tammy Abraham al 36′ del primo tempo su assist di Riccardo Calafiori. Da segnalare nel finale l’espulsione diretta di Lorenzo Pellegrini al 90′ per una gomitata.

Foto: Lapresse