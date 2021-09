Oggi si sono giocate ben dodici partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio (zona Europa). L’Italia ha pareggiato contro la Svizzera per 0-0 e la rincorsa verso il primo posto si sta rivelando tutt’altro che semplice. Nello stesso raggruppamento la Bulgaria ha regolato la Lituania per 1-0.

La Spagna ha sconfitto la Georgia per 4-0 (gol di Gaya, Soler, Torres, Sarabia) e si riporta in testa al gruppo B con 10 punti, ma la Svezia insegue a una lunghezze di ritardo e ha disputato due partite in mano). Il Belgio ha vinto lo scontro diretto con la Repubblica Ceca per 3-0 (Lukaku, Hazard, Saelemaekers): ora ha 6 punti di vantaggio sui cechi (a parità di incontri disputati) e sette sul Galles (con due incontri in meno), oggi giustiziere della Bielorussia per 3-2 a domicilio (spettacolare tripletta di Bale con gol decisivo al 93′).

Inghilterra a valanga su Andorra: 4-0 con la doppietta di Lingard, il rigore di Kane e la rete di Saka. I vice campioni d’Europa vantano cinque punti di vantaggio sulla Polonia, capace di rifilare un sonoro 7-1 a San Marino. Goleada anche per la Germania: 6-0 contro l’Armenia (doppietta di Gnabry, reti di Reus, Wener, Hofmann, Adeyemi) e +2 proprio sull’Armenia, +3 sulla Romania che si è imposta sul Liechtenstein per 2-0. Di seguito tutti i risultati di oggi nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2022 per quanto riguarda la zona europea.

RISULTATI OGGI QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2022

Bielorussia-Galles 2-3

Albania-Ungheria 1-0

Bulgaria-Lituania 1-0

Inghilterra-Andorra 4-0

Islanda-Macedonia del Nord 2-2

Belgio-Repubblica Ceca 3-0

Germania-Armenia 6-0

Kosovo-Grecia 1-1

Romania-Liechtenstein 2-0

San Marino-Polonia 1-7

Spagna-Georgia 4-0

Svizzera-Italia 0-0

Foto: Lapresse