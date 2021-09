Calcio femminile, Serie A 2021-2022: goleada del Milan contro la Lazio, vincono Roma e Sassuolo nel 3° turno

Sono andati in scena i primi tre incontri del terzo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2021-2022. I risultati hanno confermato i pronostici della vigilia e delle sorprese non ci sono state.

Per meglio dire, non era previsto che la vittoria del Milan sul campo della Lazio fosse così larga: 8-1 il successo delle rossonere in trasferta e punizione decisamente pesante per le biancocelesti. Valentina Giacinti si è scatenata con un poker, a segno poi Thomas (doppietta), Boquete e Cortesi. La marcatura della bandiera è stata realizzata da Martin.

Milan a punteggio pieno in tre match come Roma e Sassuolo. Le giallorosse, sempre in trasferta, hanno vinto ma in maniera meno netta rispetto alle meneghine. Le capitoline hanno sconfitto il Pomigliano 2-1 per effetto dei gol di Glionna e Pirone. Moraca ha provato a riaprire la partita, ma le romane sono riuscite a gestire il vantaggio.

Terza vittoria in altrettanti incontri anche per le neroverdi, come detto, che tra le mura amiche hanno battuto la Sampdoria 2-0. Filangeri e Cantore si sono fatte trovare pronte all’appuntamento e per le blucerchiate c’è stato poco da fare.

Foto: Fabrizio Corradetti / LPS