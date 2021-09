L’ultimo segmento della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2021 di calcio a 5, in corso di svolgimento in Lituania, si è concluso. Tra la Klaipeda Arena e la Vinlius Arena, andiamo a vedere come sono andate le cose.

Gruppo E

La Spagna piega 4-2 il Giappone portando a casa una partita non facile, dove a brillare è la stella di Raul Campos che, quando le cose stazionavano sul 2-2, è riuscito a “stappare” la contesa con una sua rete consentendo alle Furie Rosse di imporsi sui nipponici. Nell’altro match della pool invece, tutto facile per il Paraguay che domina 4-1 sull’Angola rientrando pienamente in corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Gruppo F

Argentina e Iran battendo le rispettive avversarie Serbia e Stati Uniti col medesimo punteggio di 4-2 chiudono i conti per la qualificazione lasciando a zero gli slavi e gli americani a una partita dal termine del programma del girone. Nello scontro diretto del 20 settembre si giocheranno il primo posto del raggruppamento.

Domani comincia la terza e ultima giornata della fase a gruppi. Ecco il programma: Venezuela-Kazakistan e Costa Rica-Lituania (Gruppo A, entrambe alle 19) e Guatemala-Russia e Egitto-Uzbekistan (Gruppo B, entrambe alle 17).

Foto: Lapresse