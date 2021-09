Calcio a 5, Mondiali Lituania 2021: il Portogallo batte la Spagna e va in semifinale assieme al Kazakistan

Ai Mondiali 2021 di calcio a 5, in corso di svolgimento in Lituania, le emozioni non mancano mai. La seconda giornata del programma dedicato ai quarti di finale, dopo i passaggi del turno di Brasile e Argentina nelle partite di ieri, ha regalato ancora tante emozioni promuovendo al prossimo step Portogallo e Kazakistan.

Portogallo-Spagna 4-2

Il derby iberico sorride ai lusitani. Dopo lo 0-0 nervoso e inconcludente dei primi venti minuti, nella ripresa succede letteralmente di tutto: la Spagna va sul 2-0 con Adolfo e Adri, che segnano nei primi cinque minuti del secondo tempo, ma i portoghesi, pur “colpiti al mento da un cazzotto fortissimo”, non vanno al tappeto, anzi, reagiscono.

Si scollina la mezz’ora e in cinque minuti arriva la replica di Ricardinho e soci: uno-due letale per il pari, con le firme di Andrè e Zicky. E’ 2-2 a quattro giri di lancette dalla fine: la paura di perdere prendere il sopravvento e al quarantesimo la parità persiste. Si va ai supplementari.

Gli extra-time sono a dir poco tesi e la dimostrazione la si ha quando Raya, in maniera sfortunata, infila la propria porta offrendo al Portogallo la stoccata del 3-2. Per la Spagna è un colpo durissimo da cui gli uomini di Braz Jorge non riescono a risalire la corrente. Nel secondo tempo supplementare infatti, Pany chiude i conti regalando il ticket per le semifinali ai suoi, col punteggio finale fissato sul 4-2.

Kazakistan-Iran 3-2

Una vittoria in rimonta. Dopo aver visto le streghe, la squadra kazaka si ritrova e con un colpo di coda straordinario accede alle semifinali della FIFA Futsal World Cup.

Dopo essersi trovata sotto per 0-2, per effetto dei gol di Oladghobad e Esmaeilpour, arrivati nel primo quarto d’ora di partita, la formazione capitanata da Higuita reagisce infilando tre gol quanto mai pesanti, arrivati tutti nella ripresa.

Prima l’autorete causato con la deviazione sfortunata di Samimi, poi il 2-2 di Knaub, in corrispondenza dell’ultimo quarto di gara e infine la griffe decisiva all’ultimo minuto di Taynan, che scatena la reazione della panchina e manda in paradiso il Kazakistan, che ora è pronto a dire la sua nel gran ballo delle semifinaliste.

L’agenda del Mondiale di calcio a 5, ora prevede le seguenti semifinali: mercoledì 29 settembre, ore 19, Brasile-Argentina; giovedì 30 settembre, ore 19, Portogallo-Kazakistan. Chi vincerà le due sfide andrà a giocarsi la Coppa del Mondo, chi perderà invece sarà relegato alla finale 3-4° posto.

Foto: Lapresse