Un’altra giornata, la terza, va in archivio ai Mondiali 2021 di calcio a 5. Gol ed emozioni a raffica anche oggi in quel della Vinlius Arena e della Klaipeda Arena, in Lituania. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul campo. Domani il programma prevede l’inizio della seconda giornata con Costa Rica-Venezuela e Lituania-Kazakistan (Gruppo A), Egitto-Guatemala e Uzbekistan-Russia (Gruppo B).

Gruppo E

La Spagna si presenta a questo torneo iridato rifilando un perentorio 4-0 al Paraguay: per gli iberici vanno a segno Gomez, Fernandez, Solano e Campos. Una sinfonia perfetta: le “Furie Rosse” non si nascondono, puntando al titolo.

Nell’altra partita del girone invece, il Giappone la spunta 8-4 al termine di un incontro pirotecnico contro l’Angola. A brillare, fra i nipponici, è la stella del naturalizzato Arthur Oliveira, che si rende autore di un poker capace di stroncare le velleità del team africano.

Gruppo F

L’esordio dell’Argentina campione del mondo in carica è sul velluto: 11-0 agli Stati Uniti, con Alan Brandi (4 reti) e Alan Claudino (2 reti) protagonisti. Molto più combattuta è invece la sfida fra Serbia e Iran, con gli asiatici bravi a spuntarla 3-2 in una partita nervosa (con un’espulsione per parte) grazie ad Esmaeilpour che, con il gol del momentaneo 3-1, ha reso vano il tentativo di rientro dei rivali europei.

Foto: Lapresse