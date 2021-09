Beach volley, World Tour 2021, Cervia. Ragazze protagoniste: tris azzurro ai quarti!

Tris azzurro già nei quarti di finale al termine della prima giornata di gare al torneo 1 stella di Cervia con il contingente italiano che perde un solo pezzo degli undici iscritti al main draw.

In campo maschile Windisch/Cottafava è l’unica coppia che ha la certezza di proseguire nel torneo grazie al successo in semifinale 2-0 (21-12, 21-17) nel derby con Benzi/Bonifazi che domani si giocheranno l’accesso agli ottavi nella sfida che vale il terzo posto nel girone con i polacchi Kurowski/Kruk, sconfitti 2-0 (21-18, 21-19) dagli austriaci Trummel/Friedl che saranno gli avversari di Windisch/Cottafava nella sfida che vale i quarti.

Nel girone B Ranghieri/Viscovich non sono riusciti ad evitare la sconfitta con i finlandesi Nurminen/Siren, vittoriosi 2-0 (21-12, 21-16). Gli azzurri si giocheranno il terzo posto nel girone e l’ingresso agli ottavi contro i canadesi MacNeil/Hoey, battuti in semifinale 2-0 (21-17, 21–17) dai cechi Dzavoronok/Sedlak.

Sconfitta al debutto, nel gruppo C, anche per Abbiati/Andreatta battuti 2-0 (21-18, 21-19) dai cechi Kufa/Webar e domani affronteranno nella finale per il terzo posto gli statunitensi Roberts/Mewhirter, sconfitti 2-0 (21-16, 21-19) dagli austriaci Kindl/Seiser.

Finale per il terzo posto, domani, anche per Marchetto/Dal Corso, superati in rimonta dagli spagnoli Huerta/Jimenez con il punteggio di 2-1 (16-21, 21-17, 15-13). Gli azzurri affronteranno nella finale per il terzo posto gli statunitensi Webber/Boag, battuti 2-0 (21-14, 21-19) dai connazionali Evans/Field.

In campo femminile quarti di finale centrati da Scampoli/Bianchin che in semifinale hanno sconfitto 2-0 (21-19, 25-23) Rubini/Godenzoni e poi nella finale per il primo posto hanno superato 2-0 (21-13, 21-19) le canadesi Harnett/Dormann. Avanti anche Rubini/Godenzoni che, nella finale per il terzo posto, hanno battuto 2-0 (21-12, 21-15) le finlandesi Sinisalo/Sinisalo.

Avanzano ai quarti di finale anche Tega/Orsi Toth che ottengono un doppio successo, prima con le cilene Chris/Rivas Zapata 2-1 (21-16, 16-21, 15-12) e poi nella finale del girone al termine di una vera e propria battaglia, con le statunitensi Turner/Cannon 2-1 (26-28, 21-18, 17-15).

Quarti centrati nel girone C da They/Breidenbach che hanno debuttato vincendo 2-0 (21-13, 24-22) il derby contro Ditta/Leoni. Nella finale che valeva il primo posto del girone They/Breidenbach hanno superato 2-0 (21-16, 21-13) le israeliane Dave/Ashush, mentre nella finale che valeva gli ottavi di finale Ditta/Leoni sono state sconfitte 2-1 (18-21, 35-33, 15-10) dalle colombiane Andrea/Gorda uscendo di scena con un 13mo posto.

Secondo posto conquistato nel girone D dalle giovani Mattavelli/Gottardi che hanno iniziato benissimo battendo 2-1 (13-21, 26-24, 15-13) le

Polacche Gruszczynska/Legieta. Nel match che valeva l’ingresso ai quarti le azzurre hanno perso 2-0 (21-14, 21-15) contro le slovene Kotnik/Lovsin.

In arrivo c’è una quarta coppia italiana ai quarti di finale visto che è in programma domani negli ottavi il derby italiano tra Mattavelli/Gottardi e Rubini/Godenzoni. Un posto assicurato in semifinale per l’Italia perché la vincitrice di questa sfida affronterà ai quarti Orsi Toth/Tega.

Finali primo posto maschili: Windisch-Cottafava (Ita)-Trummel/Friedl (Aut), Nurminen/Siren (Fin)-Dzavoronok/Sedlak (Cze), Kufa/Waber(Cze)-Kindl/Seiser (Aut), Evans/Field (Usa)-Huerta/Jimenez (Esp)

Finali terzo posto maschili: Benzi/Bonifazi (Ita)-Kurowski/Kruk (Pol), Ranghieri/Viscovich (Ita)-MacNeil/Hoey (Can), Abbiati/Andreatta (Ita)-Roberts/Mewhirter (Usa), Webber/Boag (Usa)-Marchetto/Dal Corso (Ita).

Ottavi di finale femminili: Andrea/Gorda (Col)-Turner/Cannon (Usa), Chris/Rivas Zapata (Chi)-Dave/Ashush (Isr), Harnett/Dormann (Can)-Gruszczynska/Legieta (Pol), Mattavelli/Gottardi (Ita)-Godenzoni/Rubini (Ita).

Foto Fivb