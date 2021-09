Basket, Supercoppa Italiana: Treviso espugna Brescia e fa bis, Reggio Emilia abbatte la Fortitudo al secondo ko

Si sono disputati oggi due match della seconda giornata della Supercoppa Italiana di basket. In campo nel pomeriggio la Germani Brescia che ospitava la Nutribullet Treviso, mentre in serata al PalaDozza derby emiliano tra la Fortitudo Bologna e l’Unahotels Reggio Emilia. Ecco come è andata.

Secondo successo esterno per la Nutribullet Treviso, che dopo aver espugnato il campo della neopromossa Napoli si concede il bis anche in casa di Brescia. Match che vive sull’equilibrio e dove i veneti trovano un grandissimo ultimo quarto per chiudere il discorso. Si parte, infatti, con gli ospiti che cercano subito l’allungo, ma i lombardi rispondono colpo su colpo, risalgono da un -5 iniziale e nel finale con la tripla di Lee Moore e i liberi di Tommaso Laquintana vanno al primo riposo avanti 20-19. Prova nuovamente ad allungare Treviso a inizio secondo quarto, ma ancora una volta Brescia risponde colpo su colpo. È un canestro di Matteo Chillo a chiudere il primo tempo e dare alla Nutribullet il vantaggio minimo sul 34-35.

A inizio ripresa Brescia trova il suo primo vero allungo del match, con un parziale di 11-1, con le triple di Naz Mitrou-Long e Amedeo Della Valle che valgono il 46-36 e che sembrano lanciare i lombardi a una gestione tranquilla del match. Treviso, però, non demorde, si sblocca con la tripla di Chillo e dopo che Mitrou-Long dà il +12 da oltre l’arco a Brescia i veneti cambiano musica. Con la tripla di Nicola Akele tornano in singola cifra di svantaggio, poi è Tomas Dimsa a trovare il -4 a due minuti dall’ultimo stop, con le squadre che vanno al riposo sul 57-53. Prova a rispondere Brescia, ma l’inerzia del match ora è dalla parte di Treviso e i tre punti di Aaron Jones valgono il pareggio. I lombardi hanno un’ultima fiammata per un nuovo +7, ma gli ultimi 5 minuti sono firmati Nurtibullet, che prima trova nuovamente il pareggio e, poi, trova il suo +5 con Matteo Imbro a 70 secondi dalla fine. Troppo poco per Brescia per rimontare ed è la tripla di Giordano Bortolami a mettere il sigillo. Finisce 78-84 per Treviso che va a due vittorie nel girone C. Migliori marcatori Nicola Akele per Treviso e Lee Moore per Brescia, entrambi che chiudono con 18 punti.

Seconda sconfitta per la Fortitudo Bologna di Jasmin Repesa, che cede in casa contro Reggio Emilia. Equilibrio anche a Bologna in avvio di partita, con la Fortitudo che cerca di fare la partita e ribaltare il passo falso all’esordio in casa di Venezia. Poco prima di metà quarto i bolognesi toccano il +5, ma Reggio Emilia risponde e la tripla di Crawford impatta il risultato. Un altro canestro da oltre l’arco, questa volta di Strautins, manda gli ospiti avanti, ma nel finale quattro punti di Ashley mandano le squadre al primo stop sul 21-18. L’equilibrio dei primi dieci minuti si spezza, però, con il secondo quarto, quando la Fortitudo perde il controllo del match e Reggio Emilia sale in cattedra. Un primo parziale di 10-0 lancia l’Unahotels in vantaggio, poi a metà quarto il canestro di Candi manda gli ospiti in doppia cifra, mentre la tripla di Baldi Rossi vale il 25-40. Prova una timida reazione la Fortitudo, ma basta solo a limitare i danni e si va al riposo con Reggio avanti 30-42.

Torna a spingere Reggio Emilia a inizio ripresa con Hopkins e Thompson che piazzano un parziale di 11-2 che vale il +21 dopo soli due minuti di gioco. Gli ospiti ora possono controllare il vantaggio e, anzi, allungare ancora andando all’ultimo riposo avanti 44-70. Si entra così negli ultimi 10 minuti, che ormai sono garbage time. Così la Fortitudo Bologna trova quegli spazi che non ha trovato nei primi tre quarti e accorcia il divario con un parziale di 23-10, ma non basta e Reggio Emilia vince 67-80. Migliori marcatori Thompson con 24 punti e Olisevicius con 19.

