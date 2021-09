Basket, Supercoppa Italiana 2021: ottimo avvio di Tortona e Treviso. Venezia e Sassari rispettano il pronostico

Si è chiusa la fase a gironi della Supercoppa 2021, la competizione che assegnerà il primo trofeo della stagione per il basket italiano. Un format nuovo, con dodici squadre impegnate fin da subito e quattro già qualificate per i quarti di finale, che si terranno sabato 18. Andiamo ad analizzare girone per girone quello che ci ha detto e raccontato questa prima parte di stagione.

GIRONE A – Pronostico rispettato, ma che duello tra Venezia e Reggio Emilia. Si qualifica la Reyer, che vince entrambe le sfide, ma lo fa sempre di misura e al termine di due match combattuti. Venezia ha dimostrato di avere qualcosa in più, ma questa Reggio Emilia può dire la sua lungo il corso della stagione. Fanalino di coda a zero punti la Fortitudo Bologna, probabilmente la più grande delusione di questo avvio di stagione. Squadra già in silenzio stampa, con Repesa che dovrà lavorare molto in vista della prima di campionato.

GIRONE B – C’era curiosità nel vedere la nuova Dinamo Sassari, senza il suo ultimo condottiero (Gianmarco Pozzecco) e con qualche piccola rivoluzione nel mercato estivo. Logan si è già ripreso quello che aveva lasciato in eredità a Spissu, con una Sassari a punteggio pieno dopo quattro vittorie molto convincenti. Un successo a testa per Cremona e Varese, entrambe ancora in fase di costruzione, ma comunque sulla buona strada. Sicuramente positivo l’impatto di Alessandro Gentile in casa Openjobmetis, con l’ex Milano che può dare un contributo importante in campionato.

GIRONE C – E’ la Nutribullet Treviso a staccare il biglietto per i quarti di finale e la squadra veneta lo fa con ampio merito e con un record di quattro vittorie e zero sconfitte. In mezzo c’è anche l’impegno europeo, con la possibilità di qualificarsi ai gironi di Champions League. Questa Treviso ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo. Buone cose si sono viste anche dalla neopromossa Napoli e da una Brescia ancora da lavori in corso. L’inizio del campionato è vicino, ma entrambe lo attendono con fiducia.

GIRONE D – Non è una sorpresa, ma già una bella realtà. La neopromossa Tortona incanta nella prima fase della Supercoppa, conquistando quattro vittorie e qualificandosi per i quarti di finale a punteggio pieno. Società solida, progetto chiaro ed ambizioso per una Bertram che può essere una mina vagante durante la stagione. Se Trieste si consola con almeno due vittorie, chi, invece, ha cominciato molto male è Trento. Nessun successo, tanto ancora da lavorare, con il campionato che si avvicina.

Credit Ciamillo