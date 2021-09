Igor Kokoskov non è più l’allenatore della nazionale serba di pallacanestro. A comunicarlo è stata proprio la federazione serba. L’ex coach di Slovenia e Phoenix Suns aveva assunto l’incarico a fine 2019, quando era stato chiamato per far fare il salto di qualità alla gloriosa nazionale balcanica dopo la prestazione deludente ai Mondiali cinesi che si erano svolti in quella stessa annata.

Sotto la guida di Kokoskov, tuttavia, la Serbia ha clamorosamente mancato l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Micic e compagni, nel Preolimpico casalingo, infatti, sono stati sconfitti, tra lo stupore generale, dall’Italia in finale. Nell’atto conclusivo della manifestazione in questione, peraltro, i ragazzi di coach Meo Sacchetti hanno letteralmente dominato i più quotati rivali.

Neanche la scusante delle assenze pesantissime dell’ultimo NBA MVP Nikola Jokic e di Bogdan Bogdanovic sono bastate per salvare la panchina di Kokoskov. La Serbia, infatti, sulla carta aveva comunque i mezzi per riuscire a superare il Preolimpico anche senza le sue star, dato che comunque poteva contare su giocatori del calibro del MVP dell’ultima Eurolega Vasilije Micic e di Milos Teodosic.

Sicuramente, inoltre, ha svolto un suo ruolo nella decisione dei vertici della federazione serba anche il modo in cui la nazionale ha giocato durante tutto il Preolimpico. Micic e compagni, infatti, hanno sempre avuto grossi problemi in difesa e non avevano incantano nemmeno nelle fasi precedenti alla finale.

