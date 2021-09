Arrampicata sportiva: secondo posto per Laura Rogora nelle qualifiche del Lead

Secondo posto per Laura Rogora nelle qualificazioni del lead ai Mondiali di arrampicata sportiva. Sulle pareti di Mosca (Russia) segnaliamo un’ottima prova dell’azzurra che domani si prepara per dare battaglia per un posto sul podio.

Primo posto nella qualificazione al femminile per la coreana Chaehyun Seo (1.73), secondo per la nostra portacolori che ha chiuso con il risultato di 2.45, il medesimo dell’americana Natalia Grossman. Quarto posto per la slovena Lucka Rakovec (4.8) davanti alla statunitense Brooke Raboutou (5.48). Da evidenziare il diciassettesimo posto per Camilla Moroni (19.75).

Tra gli uomini è il Giappone a chiudere al comando le qualificazioni odierne grazie a Tamoa Narasaki (2.55). Secondo posto per il britannico Hamish Mcarthur (3.32) davanti al nipponico Kokoro Fukii (4.36). Quarta piazza per Jakob Schubert (4.69), mentre restano fuori dalla Top10 gli atleti italiani.

Il migliore nella qualificazione odierna è stato Marcello Bombardi (18.19) che ha concluso al 17° posto. Diciannovesima piazza per Stefano Ghisolfi (19.79), mentre ha completato al 23° posto il gardenese Filip Schenk (23.33).

CLASSIFICA QUALIFICAZIONI LEAD FEMMINILE

CLASSIFICA QUALIFICAZIONI LEAD MASCHILE

Foto: LaPresse