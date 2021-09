Arrampicata, Mondiali 2021: Boldyrev e Kalucka trionfano nello speed, Fossali non difende il titolo

A Mosca (Russia) sono incominciati i Mondiali 2021 di arrampicata sportiva. Ad aprire le danze sono state le due gare di speed, si sono così assegnati i primi due titoli dei sei previsti (tre per sesso, soltanto specialità e niente combinata, vista invece alle Olimpiadi di Tokyo 2020).

Tra gli uomini ha trionfato l’ucraino Danyl Boldyrev. Il 29enne di Donetsk aveva già conquistato il titolo continentale nel 2020, mentre era stato quarto ai Mondiali 2019. A completare il podio sono stati lo spagnolo Erik Noya Cardona e lo statunitense Noah Bratschi. Il migliore italiano è stato Gianluca Zodda, il quale ha concluso in undicesima posizione. Ludovico Fossali si presentava da Campione del Mondo, ma non è riuscito a entrare in finale, chiudendo in 18ma posizione col crono di 5.98 (passavano i primi sedici, doveva fare nove centesimi meglio).

Tra le donne festeggia la polacca Natalia Kalucka, che prima di oggi non era mai salita su un podio internazionale a livello assoluto. La 19enne è riuscita a regolare la quotata russa Iuliia Kaplina e la connazionale Aleksandra Miroslaw, che si è dovuta accontentare del terzo posto dopo il trionfo di due anni fa. Beatrice Colli è stata bravissima a entrare in finale e a chiudere in 12ma posizione

Foto: Lapresse