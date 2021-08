Per Fabio Aru il sogno di concludere la Vuelta a España 2021 in top-10 è terminato oggi. Il corridore sardo, infatti, nell’odierna undicesima tappa del grande giro spagnolo, la Antequera – Valdepeñas de Jaén, ha perso ben 11’31” dal vincitore Primoz Roglic. Da domani, dunque, inizierà una nuova gara per il Cavaliere dei Quattro Mori, il quale andrà alla ricerca di un successo parziale per chiudere in bellezza la carriera.

Nelle ultime stagioni, ormai, per Aru è una costante crollare in un grande giro dopo i primi dieci giorni. Il sardo, per almeno una settimana, riesce a esprimersi su buoni livelli. E’ accaduto così, ad esempio, al Giro del 2018 e alla Vuelta del 2019. Col passare dei dì, però, le forze vengono meno al Cavaliere dei Quattro Mori, il quale, già a inizio carriera, tendeva a essere abbastanza cagionevole dal punto di vista fisico e negli ultimi anni, questo suo punto debole, è diventato sempre più evidente.



Fabio Aru ha spiegato su Instagram i motivi della sua debacle, queste le sue parole: “Ho sofferto di problemi di stomaco negli scorsi giorni e mi hanno lasciato senza forze. Ieri ero riuscito a salvarmi, ma oggi non vi era possibilità, per me, di rimanere coi migliori. Ad ogni modo non mollo, mi prenderò dei giorni per recuperare e, successivamente, andrò alla caccia di qualche successo parziale“.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Laurent Lairys