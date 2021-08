Fabio Aru ha incominciato la sua ultima corsa da professionista. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha iniziato la sua avventura alla Vuelta a España, gara a tappe di tre settimane che ha saputo vincere nel 2015. Il sardo si è presentato ai blocchi di partenza in quel di Burgos dopo aver annunciato che si sarebbe ritirato dal ciclismo agonistico al termine dell’evento in terra iberica. Il 31enne ha affrontato la cronometro d’apertura (7,1 km attorno a Burgos) e ha accusato un ritardo di 37” dallo sloveno Primoz Roglic, dominatore di questa prova contro il tempo.

Fabio Aru è parso comunque soddisfatto, non tanto per il risultato ma per le sensazioni provate al via e per le emozioni che ha saputo ritrovare dopo tre anni estremamente difficili in cui non è riuscito a raccogliere i risultati che avrebbe sperato. L’alfiere della Qhubeka-NextHash ha dichiarato ai microfoni di Eurosport: “Una cronometro davvero insidiosa, sono contento di essere qui: sono contento di aver ritrovato il sorriso in bicicletta alla Qhubeka, cosa che mi mancava negli ultimi anni. Ho ricevuto tantissimi messaggi negli scorsi giorni, segno che l’affetto, anche tra i corridori, è tanto”.

Foto: Shutterstock