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Vuelta a España 2021, tutte le squadre in gara. Capitani e gregari

Tutto pronto: domani scatterà la Vuelta a España 2021, 76ma edizione per la corsa a tappe iberica, terzo ed ultimo Grande Giro stagionale. Non mancherà sicuramente lo spettacolo, startlist ricca di nomi interessanti. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre in gara con i vari capitani.

SQUADRE VUELTA A ESPANA 2021

JUMBO – VISMA
1 PRIMOŽ ROGLIČ
2 KOEN BOUWMAN
3 ROBERT GESINK
4 LENNARD HOFSTEDE
5 STEVEN KRUIJSWIJK
6 SEPP KUSS
7 SAM OOMEN
8 NATHAN VAN HOOYDONCK

Capitano: Primoz Roglic

Cacciatore di tappe: Sepp Kuss

AG2R CITROEN TEAM
11 GEOFFREY BOUCHARD
12 LILIAN CALMEJANE
13 CLÉMENT CHAMPOUSSIN
14 MIKAEL CHEREL
15 STAN DEWULF
16 NICOLAS PRODHOMME
17 DAMIEN TOUZE
18 CLÉMENT VENTURINI

Capitano: Clement Champoussin

ALPECIN – FENIX
21 JAY VINE
22 TOBIAS BAYER
23 FLORIS DE TIER
24 ALEXANDER KRIEGER
25 SACHA MODOLO
26 JASPER PHILIPSEN
27 EDWARD PLANCKAERT
28 SCOTT THWAITES

Velocisti: Sacha Modolo e Jasper Philipsen

ASTANA – PREMIER TECH
31 ALEKSANDR VLASOV
32 ALEX ARANBURU DEBA
33 OMAR FRAILE
34 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI
35 ION IZAGUIRRE INSAUSTI
36 YURIY NATAROV
37 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA
38 LUIS LEON SANCHEZ

Capitano: Aleksandr Vlasov

Cacciatori di tappe: Ion Izaguirre e Omar Fraile

BAHRAIN VICTORIOUS
41 MIKEL LANDA
42 YUKIYA ARASHIRO
43 DAMIANO CARUSO
44 JACK HAIG
45 GINO MÄDER
46 MARK PADUN
47 WOUTER POELS
48 JAN TRATNIK

Capitano: Mikel Landa

Cacciatori di tappe: Mark Padun, Gino Mader e Damiano Caruso

BORA – HANSGROHE
51 FELIX GROSSSCHARTNER
52 CESARE BENEDETTI
53 PATRICK GAMPER
54 MARTIN LAAS
55 JORDI MEEUS
56 ANTON PALZER
57 MAXIMILIAN SCHACHMANN
58 BEN ZWIEHOFF

Capitano: Felix Grossschartner

Velocista: Jordi Meeus

Cacciatore di tappe: Maximilian Schachmann

BURGOS-BH
61 DANIEL NAVARRO
62 JETSE BOL
63 OSCAR CABEDO CARDA
64 CARLOS CANAL BLANCO
65 ANGEL MADRAZO RUIZ
66 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA
67 DIEGO RUBIO HERNANDEZ
68 PELAYO SANCHEZ MAYO

Capitano: Daniel Navarro

CAJA RURAL – SEGUROS RGA
71 JONATHAN LASTRA MARTINEZ
72 JON ABERASTURI IZAGA
73 JULEN AMEZQUETA MORENO
74 ARITZ BAGÜES KALPARSORO
75 JEFFERSON CEPEDA
76 ALVARO CUADROS MORATA
77 OIER LAZKANO LOPEZ
78 SERGIO ROMAN MARTIN GALAN

Velocista: Jon Aberasturi

COFIDIS
81 GUILLAUME MARTIN
82 PIET ALLEGAERT
83 FERNANDO BARCELO
84 EDDY FINE
85 JESUS HERRADA
86 JOSE HERRADA
87 EMMANUEL MORIN
88 RÉMY ROCHAS

Capitano: Guillaume Martin

DECEUNINCK – QUICK – STEP
91 FABIO JAKOBSEN
92 ANDREA BAGIOLI
93 JOSEF ČERNÝ
94 JAMES KNOX
95 FLORIAN SENECHAL
96 ZDENĚK ŠTYBAR
97 BERT VAN LERBERGHE
98 MAURI VANSEVENANT

Velocista: Fabio Jakobsen

Cacciatori di tappe: Andrea Bagioli e Mauri Vansevenant

EF EDUCATION – NIPPO
101 HUGH JOHN CARTHY
102 JONATHAN CAICEDO
103 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA
104 SIMON CARR
105 LAWSON CRADDOCK
106 JENS KEUKELEIRE
107 MAGNUS CORT NIELSEN
108 TOM SCULLY

Capitano: Hugh Carthy

Velocista: Magnus Cort Nielsen

EUSKALTEL-EUSKADI
111 MIKEL BIZKARRA
112 XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN
113 JOAN BOU COMPANY
114 MIKEL ITURRIA SEGUROLA
115 JUAN JOSE LOBATO DEL VALLE
116 GOTZON MARTIN SANZ
117 LUIS ANGEL MATE MARDONES
118 ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO

Velocista: Juan Jose Lobato

GROUPAMA – FDJ
121 ARNAUD DEMARE
122 KÉVIN GENIETS
123 JACOPO GUARNIERI
124 OLIVIER LE GAC
125 TOBIAS LUDVIGSSON
126 RUDY MOLARD
127 ANTHONY ROUX
128 RAMON SINKELDAM

Velocista: Arnaud Démare

INEOS GRENADIERS
131 EGAN ARLEY BERNAL
132 RICHARD CARAPAZ
133 JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO
134 THOMAS PIDCOCK
135 SALVATORE PUCCIO
136 PAVEL SIVAKOV
137 DYLAN VAN BAARLE
138 ADAM YATES

Capitani: Egan Bernal e Richard Carapaz

Cacciatori di tappe: Thomas Pidcock e Adam Yates

INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
141 LOUIS MEINTJES
142 ODD CHRISTIAN EIKING
143 JAN HIRT
144 WESLEY KREDER
145 RICCARDO MINALI
146 SIMONE PETILLI
147 REIN TAARAMÄE
148 KEVIN VAN MELSEN

Capitano: Louis Meintjes

Velocista: Riccardo Minali

ISRAEL START-UP NATION
151 SEP VANMARCKE
152 SEBASTIAN BERWICK
153 ALEXANDER CATAFORD
154 DAVIDE CIMOLAI
155 ITAMAR EINHORN
156 GUY NIV
157 JAMES PICCOLI
158 MADS WÜRTZ SCHMIDT

Velocista: Davide Cimolai

LOTTO SOUDAL
161 ANDREAS KRON
162 STEFF CRAS
163 FREDERIK FRISON
164 MATTHEW HOLMES
165 SYLVAIN MONIQUET
166 MAXIM VAN GILS
167 HARM VANHOUCKE
168 FLORIAN VERMEERSCH

Capitano: Harm Vanhoucke

MOVISTAR TEAM
171 ENRIC MAS
172 IMANOL ERVITI
173 JOHAN JACOBS
174 MIGUEL ANGEL LOPEZ
175 NELSON OLIVEIRA
176 JOSÉ ROJAS
177 ALEJANDRO VALVERDE
178 CARLOS VERONA

Capitani: Enric Mas e Miguel Angel Lopez

Cacciatore di tappe: Alejandro Valverde

TEAM BIKEEXCHANGE
181 MICHAEL MATTHEWS
182 LUCAS HAMILTON
183 DAMIEN HOWSON
184 LUKA MEZGEC
185 MIKEL NIEVE
186 NICHOLAS SCHULTZ
187 ROBERT STANNARD
188 ANDREY ZEITS

Capitano: Lucas Hamilton

Velocista: Michael Matthews

TEAM DSM
191 ROMAIN BARDET
192 THYMEN ARENSMAN
193 ALBERTO DAINESE
194 NICO DENZ
195 CHAD HAGA
196 CHRISTOPHER HAMILTON
197 MICHAEL STORER
198 MARTIJN TUSVELD

Capitano: Romain Bardet

Velocista: Alberto Dainese

TEAM QHUBEKA NEXTHASH
201 FABIO ARU
202 SANDER ARMEE
203 CONNOR BROWN
204 DIMITRI CLAEYS
205 SERGIO LUIS HENAO
206 REINARDT JANSE VAN RENSBURG
207 BERT-JAN LINDEMAN
208 DYLAN SUNDERLAND

Capitano: Fabio Aru

Cacciatore di tappe: Sergio Henao

TREK – SEGAFREDO
211 GIULIO CICCONE
212 GIANLUCA BRAMBILLA
213 KENNY ELISSONDE
214 ALEX KIRSCH
215 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ
216 ANTONIO NIBALI
217 KIEL REIJNEN
218 QUINN SIMMONS

Capitano: Giulio Ciccone

Cacciatore di tappe: Quinn Simmons

UAE TEAM EMIRATES
221 DAVID DE LA CRUZ
222 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI
223 RYAN GIBBONS
224 RAFAL MAJKA
225 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES
226 RUI OLIVEIRA
227 JAN POLANC
228 MATTEO TRENTIN

Capitano: Rafal Majka

Velocista: Juan Sebastian Molano

Foto: Lapresse

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LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell'arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

TAG:
Egan Bernal Fabio Aru Primoz Roglic Richard Carapaz Vuelta a España 2021

ultimo aggiornamento: 13-08-2021

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