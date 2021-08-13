Vuelta a España 2021, tutte le squadre in gara. Capitani e gregari

Tutto pronto: domani scatterà la Vuelta a España 2021, 76ma edizione per la corsa a tappe iberica, terzo ed ultimo Grande Giro stagionale. Non mancherà sicuramente lo spettacolo, startlist ricca di nomi interessanti. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre in gara con i vari capitani.
SQUADRE VUELTA A ESPANA 2021
JUMBO – VISMA
1 PRIMOŽ ROGLIČ
2 KOEN BOUWMAN
3 ROBERT GESINK
4 LENNARD HOFSTEDE
5 STEVEN KRUIJSWIJK
6 SEPP KUSS
7 SAM OOMEN
8 NATHAN VAN HOOYDONCK
Capitano: Primoz Roglic
Cacciatore di tappe: Sepp Kuss
AG2R CITROEN TEAM
11 GEOFFREY BOUCHARD
12 LILIAN CALMEJANE
13 CLÉMENT CHAMPOUSSIN
14 MIKAEL CHEREL
15 STAN DEWULF
16 NICOLAS PRODHOMME
17 DAMIEN TOUZE
18 CLÉMENT VENTURINI
Capitano: Clement Champoussin
ALPECIN – FENIX
21 JAY VINE
22 TOBIAS BAYER
23 FLORIS DE TIER
24 ALEXANDER KRIEGER
25 SACHA MODOLO
26 JASPER PHILIPSEN
27 EDWARD PLANCKAERT
28 SCOTT THWAITES
Velocisti: Sacha Modolo e Jasper Philipsen
ASTANA – PREMIER TECH
31 ALEKSANDR VLASOV
32 ALEX ARANBURU DEBA
33 OMAR FRAILE
34 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI
35 ION IZAGUIRRE INSAUSTI
36 YURIY NATAROV
37 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA
38 LUIS LEON SANCHEZ
Capitano: Aleksandr Vlasov
Cacciatori di tappe: Ion Izaguirre e Omar Fraile
BAHRAIN VICTORIOUS
41 MIKEL LANDA
42 YUKIYA ARASHIRO
43 DAMIANO CARUSO
44 JACK HAIG
45 GINO MÄDER
46 MARK PADUN
47 WOUTER POELS
48 JAN TRATNIK
Capitano: Mikel Landa
Cacciatori di tappe: Mark Padun, Gino Mader e Damiano Caruso
BORA – HANSGROHE
51 FELIX GROSSSCHARTNER
52 CESARE BENEDETTI
53 PATRICK GAMPER
54 MARTIN LAAS
55 JORDI MEEUS
56 ANTON PALZER
57 MAXIMILIAN SCHACHMANN
58 BEN ZWIEHOFF
Capitano: Felix Grossschartner
Velocista: Jordi Meeus
Cacciatore di tappe: Maximilian Schachmann
BURGOS-BH
61 DANIEL NAVARRO
62 JETSE BOL
63 OSCAR CABEDO CARDA
64 CARLOS CANAL BLANCO
65 ANGEL MADRAZO RUIZ
66 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA
67 DIEGO RUBIO HERNANDEZ
68 PELAYO SANCHEZ MAYO
Capitano: Daniel Navarro
CAJA RURAL – SEGUROS RGA
71 JONATHAN LASTRA MARTINEZ
72 JON ABERASTURI IZAGA
73 JULEN AMEZQUETA MORENO
74 ARITZ BAGÜES KALPARSORO
75 JEFFERSON CEPEDA
76 ALVARO CUADROS MORATA
77 OIER LAZKANO LOPEZ
78 SERGIO ROMAN MARTIN GALAN
Velocista: Jon Aberasturi
COFIDIS
81 GUILLAUME MARTIN
82 PIET ALLEGAERT
83 FERNANDO BARCELO
84 EDDY FINE
85 JESUS HERRADA
86 JOSE HERRADA
87 EMMANUEL MORIN
88 RÉMY ROCHAS
Capitano: Guillaume Martin
DECEUNINCK – QUICK – STEP
91 FABIO JAKOBSEN
92 ANDREA BAGIOLI
93 JOSEF ČERNÝ
94 JAMES KNOX
95 FLORIAN SENECHAL
96 ZDENĚK ŠTYBAR
97 BERT VAN LERBERGHE
98 MAURI VANSEVENANT
Velocista: Fabio Jakobsen
Cacciatori di tappe: Andrea Bagioli e Mauri Vansevenant
EF EDUCATION – NIPPO
101 HUGH JOHN CARTHY
102 JONATHAN CAICEDO
103 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA
104 SIMON CARR
105 LAWSON CRADDOCK
106 JENS KEUKELEIRE
107 MAGNUS CORT NIELSEN
108 TOM SCULLY
Capitano: Hugh Carthy
Velocista: Magnus Cort Nielsen
EUSKALTEL-EUSKADI
111 MIKEL BIZKARRA
112 XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN
113 JOAN BOU COMPANY
114 MIKEL ITURRIA SEGUROLA
115 JUAN JOSE LOBATO DEL VALLE
116 GOTZON MARTIN SANZ
117 LUIS ANGEL MATE MARDONES
118 ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO
Velocista: Juan Jose Lobato
GROUPAMA – FDJ
121 ARNAUD DEMARE
122 KÉVIN GENIETS
123 JACOPO GUARNIERI
124 OLIVIER LE GAC
125 TOBIAS LUDVIGSSON
126 RUDY MOLARD
127 ANTHONY ROUX
128 RAMON SINKELDAM
Velocista: Arnaud Démare
INEOS GRENADIERS
131 EGAN ARLEY BERNAL
132 RICHARD CARAPAZ
133 JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO
134 THOMAS PIDCOCK
135 SALVATORE PUCCIO
136 PAVEL SIVAKOV
137 DYLAN VAN BAARLE
138 ADAM YATES
Capitani: Egan Bernal e Richard Carapaz
Cacciatori di tappe: Thomas Pidcock e Adam Yates
INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
141 LOUIS MEINTJES
142 ODD CHRISTIAN EIKING
143 JAN HIRT
144 WESLEY KREDER
145 RICCARDO MINALI
146 SIMONE PETILLI
147 REIN TAARAMÄE
148 KEVIN VAN MELSEN
Capitano: Louis Meintjes
Velocista: Riccardo Minali
ISRAEL START-UP NATION
151 SEP VANMARCKE
152 SEBASTIAN BERWICK
153 ALEXANDER CATAFORD
154 DAVIDE CIMOLAI
155 ITAMAR EINHORN
156 GUY NIV
157 JAMES PICCOLI
158 MADS WÜRTZ SCHMIDT
Velocista: Davide Cimolai
LOTTO SOUDAL
161 ANDREAS KRON
162 STEFF CRAS
163 FREDERIK FRISON
164 MATTHEW HOLMES
165 SYLVAIN MONIQUET
166 MAXIM VAN GILS
167 HARM VANHOUCKE
168 FLORIAN VERMEERSCH
Capitano: Harm Vanhoucke
MOVISTAR TEAM
171 ENRIC MAS
172 IMANOL ERVITI
173 JOHAN JACOBS
174 MIGUEL ANGEL LOPEZ
175 NELSON OLIVEIRA
176 JOSÉ ROJAS
177 ALEJANDRO VALVERDE
178 CARLOS VERONA
Capitani: Enric Mas e Miguel Angel Lopez
Cacciatore di tappe: Alejandro Valverde
TEAM BIKEEXCHANGE
181 MICHAEL MATTHEWS
182 LUCAS HAMILTON
183 DAMIEN HOWSON
184 LUKA MEZGEC
185 MIKEL NIEVE
186 NICHOLAS SCHULTZ
187 ROBERT STANNARD
188 ANDREY ZEITS
Capitano: Lucas Hamilton
Velocista: Michael Matthews
TEAM DSM
191 ROMAIN BARDET
192 THYMEN ARENSMAN
193 ALBERTO DAINESE
194 NICO DENZ
195 CHAD HAGA
196 CHRISTOPHER HAMILTON
197 MICHAEL STORER
198 MARTIJN TUSVELD
Capitano: Romain Bardet
Velocista: Alberto Dainese
TEAM QHUBEKA NEXTHASH
201 FABIO ARU
202 SANDER ARMEE
203 CONNOR BROWN
204 DIMITRI CLAEYS
205 SERGIO LUIS HENAO
206 REINARDT JANSE VAN RENSBURG
207 BERT-JAN LINDEMAN
208 DYLAN SUNDERLAND
Capitano: Fabio Aru
Cacciatore di tappe: Sergio Henao
TREK – SEGAFREDO
211 GIULIO CICCONE
212 GIANLUCA BRAMBILLA
213 KENNY ELISSONDE
214 ALEX KIRSCH
215 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ
216 ANTONIO NIBALI
217 KIEL REIJNEN
218 QUINN SIMMONS
Capitano: Giulio Ciccone
Cacciatore di tappe: Quinn Simmons
UAE TEAM EMIRATES
221 DAVID DE LA CRUZ
222 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI
223 RYAN GIBBONS
224 RAFAL MAJKA
225 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES
226 RUI OLIVEIRA
227 JAN POLANC
228 MATTEO TRENTIN
Capitano: Rafal Majka
Velocista: Juan Sebastian Molano
Foto: Lapresse