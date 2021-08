Primoz Roglic se l’è vista brutta durante il finale dell’odierna seconda tappa della Vuelta a España 2021. Lo sloveno, infatti, ha evitato per un soffio la caduta che c’è stata a quattro chilometri dall’arrivo. Buona parte del plotone è finita a terra proprio davanti al leader della classifica generale, ma questi ha avuto la lucidità di frenare al momento giusto per evitare di scontrarsi coi colleghi.



Domani Roglic sarà chiamato al primo vero esame di questa Vuelta, vale a dire l’arrivo in quota a Picon Blanco. L’erta in questione è indubbiamente molto impegnativa e Roglic è uno dei pochi atleti in gruppo a non conoscerla, visto che non ha mai preso parte alla Vuelta a Burgos. Tuttavia, sulla carta, per lunghezza e pendenza media, l’ascesa in questione è adatta alle caratteristiche dello sloveno.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Roglic, dopo la frazione odierna, in conferenza stampa: “Oggi sono stato fortunato a superare la tappa senza problemi di sorta. Non conosco il Picon Blanco, ma credo che domani mi sarà chiaro se è una salita che mi piace“.

Foto: Lapresse