Vuelta a España 2021, il borsino dei favoriti della tredicesima tappa: Jakobsen cerca il tris, ma attenzione a Dainese

La Vuelta a España 2021 presenta oggi l’unica frazione adatta agli sprinter puri della seconda settimana, vale a dire la Belmez-Villanueva de la Serena di 203,7 chilometri. Il grande favorito è la maglia verde Fabio Jakobsen, il quale, dato il ritiro del suo rivale principale Jasper Philipsen, sembra avere la strada spianata verso il suo terzo trionfo in quest’edizione del grande giro spagnolo.



L’avversario più insidioso per il velocissimo neerlandese potrebbe essere l’azzurro Alberto Dainese, il quale, nelle ultime due frazioni per sprinter, ha raccolto due podi. Ovviamente, inoltre, non si può non considerare tra i principali favoriti uno come Arnaud Demare. Il transalpino, però, al momento non ha impressionato durante questa Vuelta e il suo treno sembra decisamente meno efficace rispetto al solito.

Va fatta molta attenzione, inoltre, alla coppia della Bora-Hansgrohe composta da Jordi Meeus e Martin Laas. In casa Italia, oltre a Dainese, potrebbe fare un bello sprint anche Sacha Modolo. Con il ritiro di Philipsen, infatti, il veneto dovrebbe diventare il faro, per gli arrivi a ranghi compatti, in casa Alpecin-Fenix.

I FAVORITI DELLA TREDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Fabio Jakobsen

**** Alberto Dainese, Arnaud Demare

*** Michael Matthews, Jon Aberasturi, Jordi Meeus

** Sacha Modolo, Piet Allegaert, Magnus Cort, Itmar Einhorn, Martin Laas

* Clement Venturini, Juan José Lobato, Riccardo Minal, Luka Mezgec, Florian Vermeersch, Matteo Trentin, Ryan Gibbons

Foto: Lapresse