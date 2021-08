Oggi inizia il nuovo ciclo dell’Italia. La Nazionale di volley maschile affronterà il Belgio nella prima di due amichevoli in avvicinamento agli Europei, in programma dal 1° al 18 settembre (gli azzurri esordiranno il 3 settembre contro la Bielorussia). Attesa per il debutto in panchina del CT Fefé De Giorgi, che da giocatore ha indossato la casacca azzurra per ben 300 volte vincendo tre Mondiali.

Al tecnico pugliese il compito di lanciare definitivamente giovani come Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Gianluca Galassi, Giulio Pinali, Francesco Recine, Mattia Bottolo, Yuri Romanò. L’Italia scenderà in campo a Mantova, sempre alle ore 18.00 (oggi e domani). Al termine del doppio confronto con i Red Dragons verranno svelati i 14 convocati per gli Europei, la nostra Nazionale partirà il 31 agosto alla volta di Ostava (Repubblica Ceca) dove disputerà la fase a gironi.

CONVOCATI ITALIANI PER LE AMICHEVOLI COL BELGIO

Simone Anzani (centrale), Fabio Balaso (libero), Mattia Bottolo (schiacciatore), Oreste Cavuto (schiacciatore), Lorenzo Cortesia (centrale), Alessandro Piccinelli (libero), Gianluca Galassi (centrale), Simone Giannelli (palleggiatore), Daniele Lavia (schiacciatore), Daniele Mazzone (centrale), Alessandro Michieletto (schiacciatore), Giulio Pinali (opposto), Francesco Recine (schiacciatore), Fabio Ricci (centrale), Yuri Romanò (opposto), Riccardo Sbertoli (palleggiatore)

DICHIARAZIONI FERDINANDO DE GIORGI

Queste le parole del CT ai microfoni federali: “Questa maglia la indosso già ormai da circa un mese quindi una prima parte dell’emozione è stata smaltita; certo è che domani proverò delle sensazioni nuove. Di sicuro, posso dire che finalmente si scende in campo per una partita e questo mi rende davvero, nuovamente, molto felice. Le sensazioni che regalano i match sono sempre uniche”.

Il tecnico ha proseguito: “Se penso a chi si è aggregato dopo i Giochi allora devo ammettere che i tempi sono stati davvero molto ristretti, ma del gruppo mi è piaciuta la disponibilità, la voglia di lavorare e la curiosità. Il gruppo è nuovo, ma è sicuramente stimolante e interessante il voler creare equilibri. In questo senso le partite che stiamo per affrontare ci daranno spunti e motivi di riflessione. Tutti noi abbiamo il desiderio di trasformare in partita ciò su cui abbiamo lavorato in questo periodo. Voglio vedere giocare la squadra che ho in testa, il nostro modo di stare in campo. In questo periodo si è lavorato su alcuni aspetti, ora è arrivato il momento di analizzare la risposta”.

Sul Belgio: “Loro sono sicuramente una buona squadra, composta da giocatori esperti, ma anche con nuovi e interessanti inserimenti soprattutto nel ruolo dei centrali. Molti di quei ragazzi conoscono il nostro campionato quindi rappresenteranno sicuramente un buon test per capire a che punto siamo”.

Foto: Lapresse