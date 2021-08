Volley femminile, Europei 2021: Serbia, Turchia e Polonia ai quarti. La Francia elimina la Croazia

Gli Europei 2021 di volley femminile proseguono con gli ottavi di finale: oggi si sono disputate quattro partite, domani toccherà a Italia-Belgio e Russia-Bielorussia, al termine delle quali conosceremo il tabellone dei quarti di finale.

La Turchia ha sconfitto come da pronostico la Repubblica Ceca, anche se la compagine di coach Giovanni Guidetti ha ceduto un set alle modeste avversarie. A Plovdiv (Bulgaria) le anatoliche si sono imposte per 3-1 (25-13; 22-25; 25-14; 25-13) nonostante le importanti assenze di Meryem Boz (out per positività al Covid-19) e Meliha Ismailoglu (ko per una distorsione alla caviglia). A indirizzare la contesa sono state Hande Baladin (19 punti, 3 muri), Tugba Senoglu (16 punti, 5 aces, 2 muri) ed Ebrar Karakurt (15), ma la regista Cansu Ozbay ha mandato in doppia cifra anche Eda Erdem (12, 3 muri) e Zehra Gunes (11, 4 muri).

Ora la Turchia affronterà la Polonia, che nella stessa località si è imposta sull’Ucraina con il punteggio di 3-1 (21-25; 25-21; 25-22; 25-17). Manca la palleggiatrice Asja Wolosz, ma le biancorosse hanno dalla loro le ottime Zuzanna Efimienko (17 punti) e Magdalena Stysiak (14) per avere la meglio su Nadiia Kodola (14 punti), Yuliya Gerasymova (7 muri) e compagne.

La Francia si inventa una nuova impresa e, dopo aver travolto il Belgio nella fase a gironi, sconfigge al tie-break la Croazia. Le transalpine hanno vinto col punteggio di 3-2 (16-25; 25-21; 22-25; 25-22; 15-12) e il lavoro di coach Rousseaux in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 si inizia a vedere: l’ingresso tra le migliori otto del Vecchio Continente rappresenta un traguardo di tutto rispetto per una Nazionale che non è abituata a restare ai vertici nel volley femminile (gli uomini hanno vinto l’oro olimpico tre settimane fa). L’opposto Lucille Gicquel ha messo a segno 25 punti, ben supportata dai martelli Amelie Rotar (18) ed Helena Cazaute (17). La Croazia di coach Daniele Santarelli esce dal torneo nonostante i 26 sigilli della bomber Samanta Fabris.

Le francesi si regalano il quarto di finale contro la Serbia, che nella sua tana di Belgrado ha travolto come da pronostico l’Ungheria per 3-0 (25-20; 25-19; 25-17). Top scorer l’opposto Tijana Boskovic (19 puunti), da segnalare anche le prove di Bianca Busa (10) e Milena Rasic (9). Alle magiare non sono bastate le prove di Anett Nemeth (14) e Greta Szakmary (10). Le Campionesse del Mondo e d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico ai quarti per regalarsi la semifinale contro la vincente di Turchia-Polonia.

Foto: Lapresse