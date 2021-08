Volley femminile, Europei 2021: le azzurre debuttano contro la Bielorussia di Klimets

L’Italia torna in campo, 16 giorni dopo la mazzata dei quarti di finale olimpici contro la Serbia: il mood è sempre lo stesso, non si può perdere ma la caratura dell’avversario e il pathos sono completamente diversi perché oggi si tratta soltanto della prima partita di un girone che si preannuncia tutt’altro che impossibile di un Campionato Europeo strano ma importante per capire se l’Italia potrà ritrovare la via maestra dopo il flop a Cinque Cerchi.

L’avversario della sfida di questo pomeriggio (ore 17.15) è la Bielorussia, formazione che si è qualificata grazie alle vittorie nell’ultimo turno di maggio nel girone giocato fra le mura amiche contro Estonia e Svizzera. Il tecnico è Tsianis Matveyeus, arrivato da pochissimo alla guida di una Nazionale che fa leva su un blocco importante come quello della squadra più forte del campionato bielorusso, il Minchanka Minsk.

Due le giocatrici bielorusse che vestono la maglia di squadre di club italiane, l’opposta Hanna Klimets che fa il suo debutto quest’anno in serie A1 con l’Acqua e Sapone Roma dopo il buon campionato di A2 dello scorso anno ed ha precedenti in Russia nell’Uralochka e nella Dinamo Mosca e la schiacciatrice Hanna Davyskiba, dallo scorso anno in forza alla Saugella Monza.

Il blocco del Minchanka Minsk comprende le due centrali titolari, Nadzeya Stoliar (dal 2016 al Minsk) e Vladyka Nadzeya (dal 2019 al Minsk), le schiacciatrici Nadzeya Smirnova, due anni nel Cherepovets in Russia e poi dallo scorso anno al Minchanka Minsk, Tatsiana Markevich, vera e propria giramondo, che ha giocato in Francia a Brest e al Cannes, all’Alba Blaj in Romania, al CSM Bucarest, alla Dinamo-Metar in Russia e all’Ilbank in Turchia prima di tornare in Bielorussia, l’alzatrice Anastasiya Lapato, dopo avere giocato a Brest, al Lokomotiv Baku, in Polonia nel KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, si è trasferita lo scorso anno al Minchanka Minsk e i liberi Viktoria Panasenka e Alena Fedarynchyk, entrambe dal 2016 in forza al Minchanka Minsk.

Completa la rosa delle probabili titolari la schiacciatrice Katsyarina Sakolchyk, punto di forza dello Zenith San Pietroburgo in Russia dopo essere partita dal Minchanka Minsk.

Foto Cev