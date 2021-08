Volley, Europei femminili: calendario dagli ottavi alla finale. Date, orari, programma, tv in chiaro

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta degli Europei 2021 di volley femminile. Al termine della fase a gironi le migliori 16 squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale, in programma tra Belgrado (Serbia) e Plovdiv (Bulgaria) dal 28 al 30 agosto. L’Italia affronterà il Belgio lunedì 30 agosto alle ore 17.00 nella capitale serba: un incontro tutt’altro che semplice per le azzurre, che non dovranno sottovalutare le Yellow Tigers se vorranno qualificarsi ai quarti di finale e affrontare la vincente di Russia-Bielorussia nel quarto di finale previsto per mercoledì 1° settembre sempre a Belgrado, dove tra l’altro andranno in scena anche semifinali (3 settembre) e finali (4 settembre).

In vista di una possibile semifinale l’Italia seguirà con molto attenzione quanto accadrà a Plovdiv, in particolare a quello che succederà nello spicchio che prevede Bulgaria-Svezia e Germania-Olanda. La favorita Serbia non dovrebbe avere problemi contro l’Ungheria e poi sarà chiaramente favorita nel quarto contro la vincente di Croazia-Francia. Le detentrici del titolo saranno interessate agli sviluppi di Turchia-Repubblica Ceca e Polonia-Ucraina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2021 di volley femminile dagli ottavi di finale alla finale. Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi, in Serbia vige il nostro stesso fuso orario).

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 28 AGOSTO:

16.30 Ottavo di finale 8: Olanda-Germania (a Plovdiv)

19.30 Ottavo di finale 5: Bulgaria-Svezia (a Plovdiv)

DOMENICA 29 AGOSTO:

16.30 Ottavo di finale 6: Turchia-Repubblica Ceca (a Plovdiv)

17.00 Ottavo di finale 4: Croazia-Francia (a Belgrado)

19.30 Ottavo di finale 7: Polonia-Ucraina (a Plovdiv)

20.00 Ottavo di finale 1: Serbia-Ungheria (a Belgrado)

LUNEDÌ 30 AGOSTO:

17.00 Ottavo di finale 2: Italia-Belgrado (a Belgrado)

20.00 Ottavo di finale 3: Russia-Bielorussia (a Belgrado)

MARTEDÌ 31 AGOSTO:

Orario da definire Quarto di finale 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8 (a Plovdiv)

Orario da definire Quarto di finale 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7 (a Plovdiv)

MERCOLEDÌ 1° SETTEMBRE:

Orario da definire Quarto di finale 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4 (a Belgrado)

Orario da definire Quarto di finale 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3 (a Belgrado)

VENERDÌ 3 SETTEMBRE:

Orario da definire Semifinale 1: Vincente Quarto 4 vs Vincente Quarto 1 (a Belgrado)

Orario da definire Semifinale 2: Vincente Quarto 3 vs Vincente Quarto 2 (a Belgrado)

SABATO 4 SETTEMBRE:

17.00 Finale per il terzo posto (a Belgrado)

20.00 Finale Europei volley femminile (a Belgrado)

EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2021: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai (palinsesto da definire) e in diretta streaming su DAZN.

Semifinali e finali saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai (palinsesto da definire) e in diretta streaming su DAZN.

Alcune partite di ottavi e quarti di finale saranno visibili in diretta tv sui canali della Rai (palinsesto da definire) e in diretta streaming su DAZN: il palinsesto dettagliato deve essere ancora definito.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV