The Rugby Championship 2021, Argentina-Sudafrica 10-29. Gli ospiti mancano il bonus offensivo

Dopo il successo per 32-12 nel match di sabato scorso, il Sudafrica oggi batte ancora l’Argentina, questa volta in trasferta per 10-29, ma incamera soltanto 4 punti validi per il The Rugby Championship 2021, andando in testa alla classifica con 9 punti.

Nel primo tempo la sfida è tutta dalla piazzola: Pollard porta gli ospiti oltre la distanza di break trovando i tre punti all’11’, al 18′ ed al 23′. Miotti accorcia al 25′ per il 3-9, ma ancora Pollard al 30′ ed al 32′ fissa lo score con cui si va al riposo sul 3-15.

Nella ripresa gli ospiti chiudono subito i conti, andando in meta al 45′ con Mapimpi ed al 51′ con Marx: in entrambi i casi Pollard trasforma e lo score recita 3-29. L’Argentina nel finale con orgoglio trova la meta a tempo scaduto con Matera e Sanchez trasforma. Finisce 10-29.

Foto: LaPresse