Tennis, WTA Cincinnati 2021: Barty domina la finale contro Teichmann

Finale a senso unico quella del torneo WTA 1000 di Cincinnati. La numero uno del mondo Ashleigh Barty ha superato nettamente la svizzera Jil Belen Teichmann con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e undici minuti di gioco. Si tratta del tredicesimo titolo della carriera per l’australiana, il quinto in un 2021 che l’ha vista trionfare a Melbourne (Yara Valley Classic), Miami, Stoccarda e soprattutto Wimbledon.

Partita in pieno controllo per Barty, che ha concesso pochissimo all’avversaria. Ottimo il rendimento al servizio dell’australiana, che ha messo a segno 8 ace e soprattutto ha ottenuto l’86% dei punti quando ha servito la prima. In grande difficoltà, invece, Teichmann, che ha dovuto difendere ben 14 palle break, soffrendo in ogni turno di battuta.

L’inizio di match era stato anche equilibrato, con la parità che ha retto fino al sesto game. Il break decisivo è arrivato nell’ottavo game, con Barty che si è portata sul 5-3 e poi ha chiuso il primo set nel gioco successivo.

Un secondo set che ha visto Barty ottenere il break in apertura. La numero uno del mondo ha conquistato cinque game consecutivi, strappando per tre volte il servizio all’avversaria. Sotto 5-0, Teichmann è riuscita a conquistare un game, ma subito dopo ha perso ancora la battuta. Barty ha chiuso così per 6-1, vincendo il torneo.

