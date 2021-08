Rafael Nadal ha vinto all’esordio nell’ATP di Washington contro Jack Sock. Il campione maiorchino, però, ha dovuto faticare non poco per avere la meglio sullo statunitense. Lo spagnolo, infatti, si è imposto solo al tie-break del terzo set (6-2 4-6 7-6).

La spiegazione di Nadal è arrivata nel post partita: “È stata una bellissima serata per energia, il pubblico è stato incredibile. Il supporto della città fin dal primo giorno in cui sono arrivato è stato il più grande che abbia mai avuto nella mia carriera, sono molto felice di visitare Washington e giocare qui per la prima volta. La partita non è stata facile, credo di aver iniziato più o meno bene il primo set, ma poi sono stato male nel secondo. In quel momento ho cominciato a soffrire con il piede, a soffrire troppo”.

Lo spagnolo, inoltre, si è concentrato sul problema al piede che ne ha condizionato la prestazione: “Fisicamente sto bene, ho soltanto bisogno di avvertire un po’ meno dolore al piede, questa è la verità. È chiaro che ho bisogno di disputare altre partite come questa per ritrovare la forma dopo non aver gareggiato per così tanto tempo, ma questo fa parte del processo, qualcosa che conosco bene”.

E sull’ipotesi che il problema al piede possa condizionare il futuro Nadal ha le idee chiare: “Non mi serve altro riposo, ho riposato abbastanza a lungo, quindi non si tratta di riposarsi di più, è ora di andare avanti. Dopo un match così lungo non ho bisogno di allenarmi molto, domani avrò un breve allenamento e cercherò di essere pronto per la partita, so che davanti a me ci sarà un altro avversario tosto. Vedremo, domani sarà un altro giorno, un’altra occasione per giocare davanti a questo pubblico incredibile. Vedremo come andrà il dolore. Dovrò gestirlo sperando che migliori“.

