La vittoria di Marcell Jacobs ha stupito ma ha fatto anche discutere. C’è chi ne sta applaudendo le gesta e c’è chi invece, in particolare fra britannici e americani, sta cercando di mettere in discussione tutto quello che è successo tirando fuori accuse di doping e artifici legati alle scarpe del velocista azzurro.

A intervenire in difesa dell’azzurro è Sebastian Coe, lo storico mezzofondista di Chiswick e oggi presidente della World Athletics, che ha affermato: “Ho seguito il suo progresso – dice lo stesso Coe facendo riferimento a Jacobs, come riporta in italiano il quotidiano Repubblica – ha alle spalle un buon allenamento, un buon coach. Un exploit del genere nell’atletica può accadere: i progressi nel nostro sport sono lineari e statistici“.

“La pista super veloce e le scarpe tecnologiche? Viviamo nel mondo dell’innovazione. Se la pista della Mondo è veloce io non ho problemi e nessuno disegna scarpe per andare piano ma non sono stati distrutti tutti i record del mondo e dove è accaduto è sempre stato per merito degli atleti“.

Infine un’intervento anche su Tamberi e sul suo oro ex-aequo con Barshim: “Se possiamo considerare Tamberi come una nuova star dell’atletica mondiale? Sì, certamente. Non vogliamo robot, ma atleti che condividano emozioni. Il doppio oro? Qualcuno dice che dovevano proseguire, altri che è stato uno dei momenti più belli della storia dell’atletica. E’ un dibattito aperto e ne discuteremo“.

Foto: Lapresse