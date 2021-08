Scacchi, World Cup 2021: Jan-Krzysztof Duda è il vincitore, battuto Karjakin in finale. Terzo posto a Magnus Carlsen

Jan-Krzysztof Duda, il miglior scacchista di Polonia, è il vincitore dell’edizione 2021 della World Cup. Batte il russo Sergej Karjakin per 1.5-0.5 in finale, benché entrambi il loro obiettivo, quello di giocare il Torneo dei Candidati, l’abbiano già raggiunto. Terzo posto per Magnus Carlsen: nella relativa finale il Campione del Mondo batte per 2-0 l’altro russo Vladimir Fedoseev.

Tutto, tra Duda e Karjakin, si è deciso nella seconda partita a cadenza classica, nella quale la difesa Semi-Tarrasch come continuazione del Gambetto di Donna Rifiutato si è semplicemente ritorta contro il russo, proprietario in questo caso del Nero. Karjakin, infatti, si è ritrovato subito dopo l’uscita dalla fase stretta dell’apertura in posizione inferiore, e oltretutto con grossi problemi di mobilità e coordinazione dei pezzi. Il tutto ha portato alla realizzazione di un’autentica miniatura di Duda, vittorioso per abbandono alla 30a mossa.

Le partite decisive

Il ciclo mondiale andrà ora avanti, in termini di 2022, con l’assegnazione degli ultimi quattro posti. I primi quattro, infatti, oltre che a Duda e a Karjakin, sono già del perdente del match mondiale tra Carlsen e Ian Nepomniachtchi e di Teimour Radjabov: l’azero è stato così, per riassumerla molto brevemente, risarcito del forfait, provocato da ragioni Covid mentre la pandemia stava esplodendo, per il torneo 2020 diventato 2021.

Gli altri quattro verranno per metà dal FIDE Grand Swiss Tournament 2021, un torneo a sistema svizzero che si giocherà dal 27 ottobre al 7 novembre sull’Isola di Man, e per l’altra metà dal Grand Prix, che si disputerà tra febbraio e aprile 2022 con cinque giocatori arrivati ai quarti in World Cup, dal 3° all’8° del Grand Swiss ove non già qualificati in altro modo, un nominato dal Presidente FIDE Dvorkovich, uno dagli organizzatori con ELO minimo di 2650, altri almeno 11 tramite il ranking del dicembre 2021.

