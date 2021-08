Paralimpiadi Tokyo, Giulia Terzi: “Non me lo aspettavo. Felice dopo l’argento”

Ha conquistato un oro incredibile, dominando fin dalla prima vasca, senza cedere e realizzando anche il record paralimpico. L’azzurra Giulia Terzi ha vinto nettamente la finale dei 100 metri stile libero. Ecco le sue parole ai microfoni della Rai.

“Non me lo aspettavo per niente. Mentre nuotavo ho visto che ero davanti emi sono detto di resistere. Il secondo posto mi aveva lasciato un po’ l’amaro in bocca e oggi ce l’ho fatta” le parole di Giulia.

“Questo oro vale tanto, c’è un lavoro di tutti e devo ringraziare tutti. Purtroppo non sono riuscita a vedere la gara di Stefano (Raimondi, il suo fidanzato), ma credo abbia fatto una gara ottima. Chi ci sta accanto è importantissimo per noi. Ora torno in Italia e mi laureo, con una tesi proprio sul mondo paralimpico” ha concluso l’azzurra.

Foto: LaPresse