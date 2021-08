Nuoto, Arjola Trimi senza confini! Vince anche i 100 sl, secondo oro alle Paralimpiadi e record del mondo sfiorato

Una tigre. Arjola Trimi è inarrestabile nella piscina dell’Aquatics Centre di Tokyo, sede delle Paralimpiadi. Le acque nipponiche continuano a riservare grandi soddisfazioni alla squadra del Bel Paese e il secondo oro personale di Arjola è l’esempio della superiorità e della determinazione.

L’azzurra infatti, dopo aver vinto la gara dei 50 dorso S3, si è ripetuta in maniera netta nei 100 stile libero della stessa classe. Si temevano gli sforzi e il recupero dalla batteria, ma la nostra portacolori ha messo d’accordo tutti con un incedere in vasca devastante per le avversarie.

Potentissima la sua bracciata e per l’americana Leanne Smith (argento) c’è stato poco da fare (1’37″68). Un’azione regale che ha portato a un crono straordinario di 1’30″22, a sfiorare il primato del mondo della kazaka Zulfiya Gabidullina (1’30″07). Per Trimi dunque una grande soddisfazione e una manifestazione di altissimo spessore sul palcoscenico più importante.

A completare il podio di questa gara la russa Iuliia Shishova (bronzo in 1’49″63). Per l’Italia è la 21ma medaglia in piscina, frutto di 8 ori, 8 argenti e 5 bronzi. E non è ancora finita…

Foto: LaPresse