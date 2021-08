NASCAR Truck Series, Gateway: Sheldon Creed domina la scena e vince la prima prova dei Playoffs

Sheldon Creed domina la scena e conquista per la seconda volta consecutiva la gara del Gateway della NASCAR Truck Series. Il campione in carica si impone in Illinois e conquista un pass certo per il prossimo round dei Playoffs. L’alfiere del GMS Racing era già entrato nella victory lane questa stagione in quel di Darlington in primavera.

Il primo atto del ‘Round of 10’ si è aperto con una bruttissima partenza di John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsport #4). L’autore della pole-position, campione della ‘regular season, ha ceduto subito la leadership ad Austin Hill (Hattori #16) e successivamente a Sheldon Creed (GMS Racing #2) che ha provato in pochi passaggi ad allungare.

Problemi al 24° passaggio per Chandler Smith (Kyle Busch Motorsports #18). L’ultimo della graduatoria dei Playoffs alla vigilia del round in Illinois ha causato la prima caution di giornata in seguimento ad un problema ad un mozzo.

Alla green flag si è ripetuta la situazione della prima partenza con Creed da subito competitivo a differenza di Nemechek che continuava a perdere posizioni. Dopo una nuova breve neutralizzazione, Creed è stato attaccato dal teammate Zane Smith che ha vinto provato in tutti i modi a conquistare la Stage 1, una missione non riuscita

La seconda frazione si è interrotta dopo pochi minuti in seguito ad un problema all’illuminazione del circuito all’uscita di curva 1-2. La direzione gara ha subito sospeso la competizione ed i tecnici si sono messi all’opera per ripristinare le luci del tracciato di Gateway. Creed ha ripreso a macinare giri veloci ed ha messo in bacheca anche la Stage 2.

A 30 giri dalla fine abbiamo assistito all’uscita di scena di Nemecheck. Un cedimento sulla vettura #4 ha tolto dai giochi il portacolori del Kyle Busch Motorsport che chiude anticipatamente una prova da dimenticare. Tutto sembrava finito per Creed quando, in curva 2, un incidente tra Gray ed Hocevar ha protratto la corsa all’Overtime. Il campione in carica non ha avuto rivali nei due giri finali ed è riuscito ad imporsi con margine su Matt Crafton (ThorSport Racing #88) e Ben Rhodes (ThorSport Racing #99).

Da evidenziare il ritiro per una noia tecnica per Zane Smith, mentre un incidente in Stage 3 ha coinvolto Todd Gilliland (Front Row Motorsports #38) ed Austin Hill, tutti piloti in lizza per i Playoffs.

Prossima tappa a Darlington, secondo atto dei Playoffs della NASCAR Truck Series 2021.

Classifica finale NASCAR Truck Series Gateway

1 #2 Sheldon Creed (P) +3 LEADER 2 #88 Matt Crafton (P) +8 +00.292 3 #99 Ben Rhodes (P) +4 +00.629 4 #52 Stewart Friesen (P) +5 +01.202 5 #13 Johnny Sauter +15 +01.488 6 #23 Chase Purdy +22 +02.432 7 #1 Hailie Deegan # +12 +02.881 8 #42 Carson Hocevar # (P) −2 +03.422 9 #22 Austin Wayne Self +6 +03.635 10 #24 Jack Wood +11 +03.739 11 #56 Tyler Hill +16 +04.617 12 #17 Taylor Gray +14 +06.433 13 #40 Ryan Truex +5 +01.901 14 #12 Tate Fogleman +10 1 LAP 15 #25 Josh Berry(i) −1 1 LAP 16 #20 Spencer Boyd +16 2 LAPS 17 #04 Cory Roper +20 2 LAPS 18 #02 Kris Wright # +4 2 LAPS 19 #15 Tanner Gray −3 2 LAPS 20 #19 Derek Kraus −3 3 LAPS 21 #33 Armani Williams +15 4 LAPS 22 #4 John Hunter Nemechek (P) −20 5 LAPS 23 #16 Austin Hill (P) −22 6 LAPS 24 #49 Roger Reuse +10 6 LAPS 25 #9 Grant Enfinger +5 9 LAPS 26 #51 Derek Griffith −15 13 LAPS 27 #34 Chris Hacker +4 23 LAPS 28 #18 Chandler Smith # (P) −16 40 LAPS 29 #38 Todd Gilliland (P) −26 43 LAPS 30 #41 Dawson Cram +8 46 LAPS 31 #98 Christian Eckes −23 50 LAPS 32 #26 Tyler Ankrum −19 51 LAPS 33 #66 Ty Majeski −8 51 LAPS 34 #45 Jake Griffin −5 51 LAPS 35 #21 Zane Smith (P) −30 64 LAPS 36 #30 Danny Bohn −13 69 LAPS 37 #3 Jordan Anderson −4 95 LAPS 38 #10 Jennifer Jo Cobb −3 135 LAPS

Foto: LaPresse