MotoGP, risultato FP2 GP Stiria 2021: Lorenzo Savadori brilla su pista ibrida, fatica Valentino Rossi

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria 2021 è andata in archivio per la MotoGP con il miglior tempo di Lorenzo Savadori, capace di interpretare nel migliore dei modi un asfalto variabile ed in costante evoluzione nel corso del turno.

Il centauro italiano dell’Aprilia è stato il più veloce del lotto in 1’31″304, quindi oltre 7″ più lento rispetto al miglior crono fatto registrare in FP1 in condizioni di pista asciutta al Red Bull Ring di Spielberg, a testimonianza di una sessione non particolarmente indicativa in termini di prestazioni in vista del prosieguo del fine settimana stiriano.

Savadori ha preceduto di 154 millesimi la Ducati Pramac del francese Johann Zarco e di 262 millesimi la Suzuki dello spagnolo Joan Mir, campione del mondo in carica. Quarta piazza per il piemontese Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 878 millesimi dalla vetta, appena davanti alla seconda Aprilia di Aleix Espargarò (5° a 0.927).

Buoni segnali su asfalto ibrido anche per la pattuglia spagnola formata da Alex Rins (Suzuki), 6° a 1.007, Alex Marquez (Honda LCR), 7° a 1.141, Iker Lecuona (KTM Tech 3), 8° a 1.239, Maverick Vinales (Yamaha), 9° a 1.381 e Marc Marquez (Honda Repsol), 10° a 1.537.

Appena fuori dalla top10 i rookie italiani Enea Bastianini e Luca Marini, rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione. Molto attardato Valentino Rossi, che ha annunciato ieri il suo ritiro dalla MotoGP al termine di questa stagione, con il 22° tempo a oltre 3″ di ritardo dal leader.

CLASSIFICA FP2 GP STIRIA 2021 MOTOGP

1 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.1 1’31.304

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 304.2 1’31.458 0.154 / 0.154

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.3 1’31.566 0.262 / 0.108

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 309.4 1’32.182 0.878 / 0.616

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.1 1’32.231 0.927 / 0.049

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.3 1’32.311 1.007 / 0.080

7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 305.0 1’32.445 1.141 / 0.134

8 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 300.0 1’32.543 1.239 / 0.098

9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.1 1’32.685 1.381 / 0.142

10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.5 1’32.841 1.537 / 0.156

11 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 303.3 1’33.024 1.720 / 0.183

12 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 300.8 1’33.152 1.848 / 0.128

13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 307.6 1’33.415 2.111 / 0.263

14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 305.0 1’33.453 2.149 / 0.038

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 297.5 1’33.498 2.194 / 0.045

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.2 1’33.589 2.285 / 0.091

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.6 1’33.658 2.354 / 0.069

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 295.8 1’33.684 2.380 / 0.026

19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 307.6 1’33.906 2.602 / 0.222

20 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 298.3 1’33.954 2.650 / 0.048

21 26 Dani PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1’33.954 2.650

22 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 298.3 1’34.582 3.278 / 0.628

Credit: MotoGP.com Press