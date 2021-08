MotoGP oggi, GP Stiria 2021: orari warm-up e gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Siamo giunti al tanto atteso giorno del Gran Premio della Stiria, decimo appuntamento del Motomondiale 2021. Sullo splendido tracciato del Red Bull Ring, e nello scenario da cartolina delle montagne austriache, si torna ufficialmente a fare sul serio. Dopo cinque settimane di pausa, infatti, i piloti tornano a combattere per i tanto agognati 25 punti del gradino più alto del podio.

La giornata, come sempre, si aprirà con i warm-up delle tre classi. Si inizierà alle ore 8.40 con la Moto3, quindi toccherà a Moto2 e classe regina mettersi in azione per gli ultimi 20 minuti prima delle gare. Come tradizione sarà la classe più leggera a rompere il ghiaccio a partire dalle ore 11.00, quindi si seguirà il programma canonico. La Moto2 scatterà alle ore 12.20, mentre il piatto forte della giornata, rappresentato dalla MotoGP, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00.

La Ducati va all’attacco di Fabio Quartararo. Jorge Martini è in pole, Francesco Bagnaia è secondo, quindi Jack Miller e Johann Zarco sono in seconda fila. Quattro contro uno sul tracciato preferito dalle moto di Borgo Panigale.

IN TV – Il GP della Stiria sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport sui canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. TV8 (125 di Sky e 8 dgt) garantirà la trasmissione delle gare delle tre classi in differita a partire dalle . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, con il piatto forte che, ovviamente, saranno i tre GP.

PROGRAMMA GRAN PREMIO STIRIA MOTOGP 2021

Guida Sky e DAZN

Domenica 8 agosto

ore 8.40 – 9.00 Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.10 – 9.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.40 – 10.00 MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Differita Gara Moto3 su TV8:

Differita Gara Moto2 su TV8:

Differita Gara MotoGP su TV8:

Repliche Gara MotoGP su Sky Sport MotoGP:

Repliche Gara Moto2 su Sky Sport MotoGP:

Repliche Gara Moto3 su Sky Sport MotoGP:

Credit: MotoGP.com Press