MotoGP oggi, GP Stiria 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Signore e signori, la lunga pausa estiva si è conclusa! Dopo ben cinque settimane di attesa, infatti, torna il Motomondiale 2021 e ora non dobbiamo fare altro che concentrarci e prepararci per il rush finale della stagione, con le tre classi che andranno a consegnare i rispettivi titoli.

Si riparte con la doppietta del Red Bull Ring, per il secondo anno consecutivo. Si inizierà con il Gran Premio della Stiria nel corso del prossimo weekend, quindi nel fine settimana successivo toccherà al Gran Premio dell’Austria. Oggi, come consuetudine, si inizierà con le prime due sessioni di prove libere sulla pista di Zeltweg, che serviranno a team e piloti per togliersi la ruggine di dosso dopo un break estivo da record.

Dove eravamo rimasti? In Moto3 il “Rookie Meravilla” Pedro Acosta era in ampia fuga in classifica generale e pronto a vincere il suo primo titolo. Nella classe mediana, invece, Remy Gardner e Raul Fernandez dettavano legge con Marco Bezzecchi troppi distante, quindi in MotoGP Fabio Quartararo aveva iniziato a scavare un solco importante tra sé e le Ducati.

IN TV – Il venerdì del GP della Stiria sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. TV8 (125 di Sky e 8 dgt), invece, non garantirà la trasmissione delle prove libere, nemmeno in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno e sessione per non perdere nemmeno un minuto dello spettacolo del Motomondiale.

PROGRAMMA WEEKEND GP STIRIA MOTOGP 2021

Guida Sky e DAZN

Venerdì 6 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 17.15, 19.30, 23.00

Repliche FP2 Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 21.15

Repliche FP2 Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 00.45

