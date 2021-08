MotoGP oggi, GP Stiria 2021: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Si entra nel vivo per quel che riguarda il fine settimana del Gran Premio della Stiria, decimo appuntamento del Motomondiale 2021. Saranno infatti i cronometri i protagonisti de sabato del Red Bull Ring, dato che le tre classi entreranno in azione per disputare le qualifiche che andranno a comporre le griglie di partenza delle gare di domani.

Sarà battaglia sul filo dei millesimi nelle tre classi. In Moto3 tutti saranno a caccia dello scatenato Pedro Acosta, mentre in Moto2 i nostri Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio proveranno ad inserirsi nell’infinito duello interno al team Red Bull KTM Ajo tra Remy Gardner e Raul Fernandez. In MotoGP, invece, il pericolo pubblico numero uno, come sempre, sarà Fabio Quartararo, con le Ducati che proveranno a fermare la fuga in classifica generale del francese.

IN TV – Il sabato del GP della Stiria sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN.

TV8 (125 di Sky e 8 dgt), invece, garantirà la trasmissione delle qualifiche delle tre classi in differita dalle ore .

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno e sessione per non perdere nemmeno un minuto dello spettacolo del Motomondiale.

PROGRAMMA GP STIRIA MOTOGP 2021

Sabato 7 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

