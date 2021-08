MMA, Marvin Vettori torna a combattere! Super sfida a Paulo Costa, n. 2 del ranking. Vale la rivincita mondiale?

Marvin Vettori tornerà a combattere! Sono passati ormai due mesi dalla sconfitta contro Israel Adesanya nel match che valeva la cintura iridata UFC dei pesi medi (era il 12 giugno a Glendale, USA). Il Campione del Mondo si impose con verdetto unanime al termine delle cinque riprese, spezzando il sogno del trentino di diventare il primo fighter italiano a salire sul trono delle arti marziali miste. Il 27enne ha smaltito la rabbia per quella battuta d’arresto e il prossimo 23 ottobre affronterà il brasiliano Paulo Costa, in location ancora da definire (va precisato che nel mentre avrà già spento le 28 candeline, visto che la carta d’identità recita 20 settembre 1993).

Si tratta di un match davvero di lusso perché si affronteranno il numero 5 e il numero 2 del ranking di categoria, in un incontro che potrebbe poi valere anche la rivincita contro Adesanya. Il brasiliano non combatte da 11 mesi, ovvero da quando venne travolto proprio da Adesanya, capace di imporsi per ko al secondo round. Il ribattezzato Borrachinha era reduce da ben 12 vittorie prima di quella pesantissima sconfitta. Il 30enne punta molto sulla sua fisicità ed è abilissimo tra muay thai e jiu-jitsu. Era previsto una sfida con Jared Cannonier, ma chiedeva più soldi di quelli battuti e Dana White, Presidente della promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA, rispose che avrebbe dovuto aprirsi un canale YouTube a 13 anni per avere più soldi.

Il ribattezzato The Italian Dream, che prima dello stop contro il nigeriano aveva infilato ben cinque successi consecutivi, vuole tornare alla vittoria sull’ottagono e ha tutte le carte in regola per tenere testa al sudamericano. Si è punzecchiato parecchio nel corso della carriera con Paulo Costa, sempre attraverso i social network: ora è arrivato il momento dell’attesissimo confronto testa a testa e sicuramente ne vedremo davvero delle belle.