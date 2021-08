CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.47 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

23.46 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: Jannik Sinner piazza 6 ace e appena un doppio fallo contro nessun servizio vincente o errore dell’avversario che conclude con il 60% di punti con la prima e il 53% con la seconda. Dominio assoluto con percentuali altissime dell’italiano che conclude con l’83% con la prima e il 70% con la seconda: tre palle break annullate su tre contro le 2/3 convertite sul servizio dell’americano che ha vinto 47 punti contro i 69 dell’azzurro.

23.44 Jannik Sinner show a Washington! Prima finale in un ATP 500 per l’azzurro che conquista il quarto atto conclusivo in carriera, quinto se si considerano anche le Next Gen Finals 2019. L’italiano domina in 90 minuti l’americano padrone di casa Jenson Brooksby vincendo per 7-6(2) 6-1: turning point è stato il primo parziale, quando nel dodicesimo gioco l’azzurro ha annullato tre set point. L’italiano sfiderà uno tra il giapponese Kei Nishikori e l’americano Mackenzie McDonald e si avvicina al best ranking essendo virtualmente 18°: nella Race invece è ufficialmente in top10.

FINE SECONDO SET

6-1 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER!!!! L’AZZURRO VOLA IN FINALE!!!!!

40-15 DUE MATCH POINT SINNER!

30-15 In rete la risposta dell’americano.

15-15 Diritto in rete di Sinner lento in uscita dal servizio.

15-0 Servizio e diritto dell’italiano.

5-1 BREAK SINNER!!!! L’azzurro può servire per il match e giungere in finale.

40-AD PALLA BREAK SINNER!!!! Diritto diagonale vincente dell’azzurro.

40-40 Rovescio lungolinea lungo di Brooksby.

40-30 Servizio e diritto dello statunitense.

30-30 Buona prima dell’americano.

15-30 ROVESCIO INCROCIATO CLAMOROSO DI SINNER!

15-15 Rovescio in corridoio di Sinner.

0-15 SMASH LUNGO DI BROOKSBY! SINNER È OVUNQUE!!!!! L’azzurro recupera il lob e manda in confusione l’americano.

4-1 Sinner conferma il break! L’azzurro non ha problemi al servizio.

40-15 Lunga la risposta di Brooksby.

30-15 Prima centrale dell’azzurro.

15-15 Servizio e diritto dell’italiano.

0-15 Doppio fallo di Sinner.

3-1 BREAK SINNER!!!!! L’AZZURRO STRAPPA IL SERVIZIO! Controsmorzata vincente di Sinner e chiusura a rete.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! L’azzurro può strappare il servizio.

15-30 Errore dal centro del campo di Brooksby.

15-15 Gran recupero di Sinner che piazza il vincente in corsa.

15-0 Servizio e diritto lungolinea dell’americano.

2-1 Sinner comanda il secondo set.

40-30 Smorzata pazzesca di diritto dell’italiano.

30-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI SINNER! Diagonale in corsa dell’azzurro.

15-30 Gran diagonale di rovescio di Brooksby e diritto vincente dell’americano.

15-15 Servizio e diritto lungolinea di Sinner che chiude con lo smash a rimbalzo diagonale.

0-15 Risposta vincente dell’americano.

1-1 Brooksby resiste al servizio e pareggia i conti.

40-30 Largo il rovescio diagonale di Sinner.

30-30 Brooksby trova il diritto diagonale vincente.

15-30 Rovescio diagonale di Sinner che imposta il pilota automatico che chiude con lo smash.

15-15 In corridoio il diagonale di Brooksby in uscita dal servizio.

15-0 Buona prima dell’americano.

1-0 SINNER DA SBALLO!!!!! Diritto diagonale pazzesco di Sinner che comincia in vantaggio il secondo parziale.

40-15 Risposta vincente dello statunitense.

40-0 Rovescio lungolinea lungo dell’americano.

30-0 Servizio e diritto pazzesco a sventaglio di Sinner.

15-0 Brooksby non riesce a trovare continuità in risposta.

INIZIO SECONDO SET

23.09 Jannik Sinner vince il primo parziale! L’azzurro conquista il tie-break per 7 punti a 2 dominando il game decisivo: dopo aver annullato tre set point e non sfruttato un break point, l’azzurro la spunta su Jenson Brooksby.

FINE PRIMO SET

7-2 PRIMO SET JANNIK SINNER! L’azzurro trova un altro bolide in risposta.

6-2 QUATTRO SET POINT SINNER! Rovescio diagonale in corridoio di Brooksby.

5-2 Bravissimo Sinner a tenere entrambi i servizi.

4-2 Servizio vincente di Sinner.

3-2 Servizio e diritto dell’americano che chiude a rete.

3-1 Rovescio diagonale in rete di Brooksby e mini-break recuperato.

2-1 Lungo il rovescio lungolinea dell’azzurro.

2-0 Servizio e diritto diagonale di Sinner.

1-0 SMORZATA VINCENTE DI SINNER! L’azzurro viene chiamato a rete e trova il vincente.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK! Sinner annulla tre set point e si salva al servizio.

AD-40 BRAVISSIMO SINNER! L’azzurro esce alla grande dalla prima di servizio.

40-40 LUNGA LA RISPOSTA DI BROOKSBY!

30-40 Gran back di Sinner dopo la diagonale di rovescio ben gestita e variata prontamente.

15-40 Ottima prima di Sinner.

0-40 TRE PALLE BREAK BROOKSBY E SET POINT! L’americano sta rispondendo in maniera superlativa.

0-30 L’americano cresce in risposta: diritto vincente.

0-15 Diritto sul nastro di Sinner dopo la profondità dell’americano.

5-6 Brooksby si assicura di disputare il tie-break dopo aver annullato la prima chance di break del match.

AD-40 Servizio e diritto dell’americano.

40-40 Diritto vincente di Brooksby che passa Sinner che aveva attaccato la rete.

30-40 PALLA BREAK SINNER!!! L’azzurro ottiene la prima chance del match.

30-30 Lunga la risposta di Sinner.

15-30 È Brooksby il primo a sbagliare con il rovescio diagonale.

15-15 Lungolinea vincente di Brooksby con il rovescio in salto.

0-15 Risposta vincente di rovescio diagonale di Sinner.

5-5 Servizio al corpo del classe 2000.

40-15 Lungo il rovescio in manovra dell’americano.

30-15 Volée vincente in contropiede di Sinner.

15-15 Smorzata di Brooksby e recupero in corridoio dell’italiano.

15-0 Ace di Sinner.

4-5 Brooksby non trema al servizio: l’azzurro deve allungare il set.

40-0 SMORZATA CLAMOROSA DI BROOKSBY! Rovescio in back pazzesco dell’americano.

30-0 Risposta lunga di Sinner.

15-0 Buona prima di Brooksby.

4-4 Sinner non ha problemi al servizio: equilibrio nel primo parziale.

40-15 Servizio e rovescio diagonale di Sinner: in rete il back dell’americano.

30-15 Rovescio pazzesco dell’americano in recupero e passante dopo la parata di Sinner.

30-0 Risposta lunga di Brooksby.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Sinner.

3-4 L’americano continua a resistere al servizio nonostante le partenze ad handicap degli ultimi game.

40-30 CHE DIRITTO LUNGOLINEA DELL’AMERICANO!

30-30 Con coraggio l’americano da fondocampo: rovescio lungolinea vincente.

15-30 Errore in uscita dal servizio di Brooksby.

15-15 Rovescio in risposta in rete di Sinner.

0-15 Altra partenza con handicap dell’americano: rovescio diagonale in rete.

3-3 Sinner vince a zero il servizio.

40-0 Terzo ace dell’italiano.

30-0 Ottima prima dell’azzurro.

15-0 Ace di Sinner.

2-3 Brooksby resiste al servizio e conduce il primo set.

40-30 Servizio e diritto dell’americano.

30-30 DIRITTO PAZZESCO DI SINNER! L’azzurro sale in cattedra da fondocampo e chiude a volo.

30-15 Ottima prima di Brooksby.

15-15 Diagonale ad aprirsi il campo dell’americano e chiusura a volo.

0-15 CHE DIFESA DI SINNER! L’azzurro resiste alle bordate di Brooksby che sbaglia con il diagonale di rovescio.

2-2 Servizio a zero di Sinner che pareggia i conti.

40-0 Ottima prima dell’azzurro.

30-0 Fucilata di rovescio diagonale di Sinner che chiude a volo.

15-0 Risposta lunga dell’americano.

1-2 Molto solido al servizio il classe 2000.

40-15 Brooksby gioca a velocità supersoniche da fondocampo: diritto diagonale vincente.

30-15 Diritto all’incrocio delle righe dell’americano.

15-15 CHE DIFESA DI SINNER! Bravissimo l’azzurro a resistere all’avversario e lo induce all’errore dopo aver intercettato lo smash.

15-0 Rovescio lungolinea di poco lungo di Sinner.

1-1 Bravissimo Sinner a comandare lo scambio da fondocampo.

40-30 Smorzata vincente di rovescio di Brooksby.

40-15 Sinner perde la diagonale di rovescio.

40-0 Prima vincente dell’italiano.

30-0 Ace di Sinner.

15-0 Scappa via il diritto di manovra di Brooksby.

0-1 Si salva Brooksby al servizio.

40-30 Bravissimo Sinner a trovare profondità con il diritto: in ritardo l’americano.

40-15 Diritto lungo dell’americano in uscita dal servizio.

40-0 Servizio vincente di Brooksby.

30-0 Risposta errata di Sinner.

15-0 Subito aggressivo l’americano con il diritto: smorzata vincente del 21enne.

0-0 Si comincia! Jenson Brooksby al servizio.

INIZIO PRIMO SET

22.06 Comincia il riscaldamento. Sinner ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.

22.04 Ingresso in campo dei giocatori a Washington!

22.02 L’azzurro parteciperà al torneo di Toronto con la testa di serie #16: bye per lui nello spicchio di tabellone di Daniil Medvedev.

22.00 Tornano all’azzurro, Sinner ha vinto con Korda in doppio al primo turno con Paire e Withrow e poi contro Tiafoe e Kyrgios.

21.58 L’americano attualmente è sesto nella corsa verso Milano: nella classifica ATP invece è #99 virtualmente. In caso di vittoria entrerebbe per la prima volta in top80.

21.56 Percorso perfetto per il #130 al mondo che ha eliminato Frances Tiafoe, John Millman e Felix Auger-Aliassime. Nessun perso sin qui.

21.54 Il padrone di casa invece è giunto sin qui non per caso considerando la finale raggiunta il mese scorso a Newport poi persa contro il sudafricano Kevin Anderson. battuto poi proprio a Washington.

21.52 Il classe 2001 in caso di vittoria del torneo otterrebbe il best ranking alla posizione #15 con 2745 punti. Nella strada verso Torino è 11° e oggi entrerebbe in top10: saldamente in vetta nella corsa per Milano.

21.50 L’azzurro vuole la top20 dopo essere partito come #24 al mondo: virtualmente è #21 con 2425 punti e in caso di vittoria oggi volerebbe al 18° posto.

21.48 L’azzurro per poter raggiungere la quarta finale ATP, la quinta se inseriamo anche le Next Gen Finals di Milano, Sinner dovrà sfidare la wild card americana classe 2000 Jenson Brooksby.

21.46 L’azzurro ha vinto contro Steve Johnson ai quarti di finale per 6-4 6-2. La testa di serie #5 inoltre ha raggiunto le prestigiose vittorie su Emil Ruusuvuori per 6-2 6-4 e Sebastian Korda con un doppio 7-6.

21.44 L’azzurro dunque sta provando a fare le ossa anche in doppio: ad Atlanta infatti ha vinto in due set tutte le sfide tranne la finale. Vittorie schiaccianti contro Gonzalez e Erlich per 6-2 6-2, contro Huey e Paire per 7-6(4) 6-4 e infine Arevalo e Reyes-Varela battuti 6-3 6-4.

21.42 Ottimi segnali li aveva comunque già mostrati settimana scorsa con la vittoria in doppio in coppia con il padrone di casa Reilly Opelka battendo in finale Jordan Thompson e Steve Johnson per 6-4 (6)6-7 10-3.

21.40 Jannik Sinner è tornato a convincere dopo l’eliminazione al primo turno ad Atlanta contro l’australiano Christopher O’Connell per 7-6(7) 6-4.

21.38 L’ultimo match del Centrale vedrà il match esibizione tra Coco Gauff e Jessica Pegula per un derby tutto americano. Invece sul secondo campo non prima delle 18 locali tornerà in campo Jannik Sinner in coppia con Sebastian Korda contro Neal Skupski e Michael Venus per un posto in finale.

21.36 Chi vince il penultimo atto approda in finale contro uno tra il giapponese Kei Nishikori e l’americano Mackenzie McDonald a partire dalle ore 18 locali, ovvero le 24 italiane che giocheranno dopo la prima semifinale.

21.34 Sul John Harris Court invece si sta giocando la prima semifinale tra l’australiano Daniell e il brasiliano Melo contro il sudafricano Klaasen e il giapponese McLachlan.

21.32 Primo confronto tra i due in carriera: alle 22 va in scena la prima semifinale sul Campo Centrale! Se inizialmente doveva essere il secondo match dalle 20 locali, alla fine l’organizzazione ha cambiato il programma.

21.30 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby, sfida valida per la semifinale del torneo singolare maschile ATP Washington 2021 negli Stati Uniti.

ATP Washington 2021, Jannik Sinner punta alla finale, davanti c’è lo “scalatore” Jenson Brooksby – Classifica Jannik Sinner, ATP di Washington: l’azzurro è a ridosso della top20 – ATP Washington 2021, Jannik Sinner liquida in due set Steve Johnson e vola in semifinale!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby, sfida valida per la semifinale del torneo singolare maschile ATP Washington 2021 negli Stati Uniti. Primo confronto tra i due in carriera: chi vince il penultimo atto approda in finale contro uno tra il giapponese Kei Nishikori e l’americano Mackenzie McDonald a partire dalle ore 18 locali, ovvero le 24 italiane. Continua la preparazione verso gli US Open 2021!

Jannik Sinner è tornato a convincere dopo l’eliminazione al primo turno ad Atlanta contro l’australiano Christopher O’Connell. Ottimi segnali li aveva comunque già mostrati settimana scorsa con la vittoria in doppio in coppia con il padrone di casa Reilly Opelka battendo in finale Jordan Thompson e Steve Johnson. Proprio l’americano si è arreso alle bordate dell’azzurro per 6-4 6-2 ai quarti di finale. La testa di serie #5, dopo le prestigiose vittorie su Emil Ruusuvuori e Sebastian Korda, vuole la top20.

Ma prima di poter raggiungere la quarta finale ATP, la quinta se inseriamo anche le Next Gen Finals di Milano, Sinner dovrà sfidare la wild card americana Jenson Brooksby. Il padrone di casa è giunto sin qui non per caso considerando la finale raggiunta il mese scorso a Newport poi persa contro il sudafricano Kevin Anderson. Dopo il Roland Garros infatti il nativo di Sacramento ha svoltato, come dimostrano l’ingresso in top100 e le vittorie su Frances Tiafoe, John Millman e Felix Auger-Aliassime.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby, sfida valida per la semifinale del torneo singolare maschile ATP Washington 2021 negli Stati Uniti con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come secondo giornaliero a partire dalle ore 20.00 italiane sullo Stadium Court e scatterà comunque non prima delle ore 22.00 italiane. La sfida sarà disponibile in abbonamento su Sky Sport Tennis ed in chiaro su SupertennisTV, in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su supertennis.tv.

Foto: LaPresse