Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 15, ma in Giappone si è già alla diciottesima giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 34 titoli in palio tra atletica, golf, canoa velocità, beach volley, basket, calcio, boxe, pentathlon moderno, tuffi, ginnastica ritmica, ciclismo su pista, pallanuoto, lotta, baseball, equitazione, karate, nuoto artistico, pallamano e volley.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 23.00 ora italiana del 6 agosto con l’atletica.

Foto LiveMedia/DPPI/Photo Kishimoto

ATLETICA -. Tra poco il via della Maratona femminile. Africa sempre favorita: Kenya con Ruth Chepngetch, Peres Jepchirchir e Brigid Kosgei; Etiopia con Roza Dereje, Birhane Dibaba, Tigist Girma.

ATLETICA – Si gareggia al Sapporo Odori Park. 24 gradi alle 6 del mattino e 81% di umidità

ATLETICA – Sono 88 le atlete in partenza

ATLETICA – Atlete pronte a prendere il via, tra le partenti in testa al gruppo anche la giapponese Ichyama. C'è Dereje, la kenyana Kosgei

ATLETICA – Partite!

ATLETICA – Si staccano le prime atlete, dopo poco più di un km

ATLETICA – Piccola azione di Bayartsogt che prende un piccolo vantaggio

ATLETICA – La giapponese Maeda prende qualche metro di vantaggio